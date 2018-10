Spis: Alix Partner naplatio 98 milijuna kn u 2017. za Agrokor

N1 posjeduje ugovor između bivšeg izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka i direktora operativnih kompanija, kojim je definirana raspodjela troškova angažiranih savjetnika, prije sveg Alix partnera i njegovih hrvatskih podizvođača, a iz kojeg su vidljivi podaci o datumu angažmana i iznosu honorara.

U njemu piše i da se ugovor počeo primjenjivati od 10. travnja, odnosno od dana Ramljakova imenovanja, iako su i Ramljak i prvi čovjek Alixa u Hrvatskoj, Alastair Beveradge, do sada tvrdili da je angažman počeo tek 25. travnja.

Dokument sadrži i popis izdanih faktura. Dva dana nakon što su odabrani za savjetnike Alix Partners izdaje prvu fakturu na 750 tisuća eura, a dva dana kasnije još jednu na 254.800 eura. Do kraja godine fakturirali su više od 98 milijuna kuna, plus PDV.

Agrokor je za N1 odgovorio na upit o angažmanu AlixPartnersa u Hrvatskoj. Njihov tekst prenosimo u cijelosti:

Agrokor je ugovor s glavnim savjetnikom za restrukturiranje, tvrtkom AlixPartners, potpisao dana 24. travnja 2017. godine, što je i objavljeno sljedeći dan, 25. travnja 2017. godine, kada je tim glavnog savjetnika započeo s radom: http://www.agrokor.hr/hr/vijesti/alixpartners-savjetnik-za-restrukturiranje-agrokora/.

U javno objavljenoj izjavi predstavnika tvrtke AlixPartners Alastaira Beveridga (intervju u Jutarnjem listu iz veljače 2018. godine) stoji sljedeće: “Kao što vjerojatno znate, imamo mali broj podizvođača koji nam pomažu na ovom projektu i oni čine sastavni dio našega tima. Kako je njihov angažman vezan uz restrukturiranje Agrokora, bilo je moguće finalizirati uvjete tek kad je bilo jasno da se s našim uvjetima, uvjetima AlixPartnersa, Agrokor usuglasio. Stoga smo te ugovore potpisali ubrzo nakon što smo potpisali svoj vlastiti ugovor, a podizvođači su započeli s radom u isto vrijeme kao i moja tvrtka, 25. travnja 2017

Ugovor između Agrokora d.d. i operativnih kompanija koji ste krivo interpretirali i objavili ne dočekavši ovaj odgovor Agrokora sklopljen je s operativnim kompanijama na dan 18. kolovoza 2017. na određeno vrijeme, koje se odnosi na cijelo vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave koji je počeo 10. travnja 2017. godine. On ničim ne implicira da je glavni savjetnik za restrukturiranje bio angažiran na dan 10. travnja 2017. godine te je vaša interpretacija jednog ugovornog članka koji samo jasno određuje trajanje postupka izvanredne uprave potpuno neutemeljena.

Što se tiče računa tvrtke AlixPartners na iznos od 750.000 eura izdane Agrokoru s datumom 27. travnja 2017. godine, radi se o plaćanju tzv. “retainera” odnosno, prema ugovoru, “an advance payment on account of Fees and Expenses”. Avansno plaćanje je ugovoreno kao svojevrsna sigurnost da će do plaćanja prvih tjednih računa doista i doći, što s obzirom na okolnosti de facto stečaja u kojem se Agrokor nalazio kada je angažiran glavni savjetnik nije neuobičajeno niti iznenađujuće. Iznos od 254.800 eura na računu koji nosi datum 30. travnja 2017. godine odnosi se na „Professional fees – week ended 30 April 2017 and Expenses“ te se dakle radi o plaćanju prvog tjedna angažmana glavnog savjetnika za restrukturiranje s pripadajućim troškovima, u skladu s ugovorom.

Tema: Akcija Agrokor