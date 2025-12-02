Obavijesti

News

Komentari 0
NOĆNA AKCIJA

GSS u BiH spašavao vojnike s vrha planine visoke 2200 m

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
GSS u BiH spašavao vojnike s vrha planine visoke 2200 m
Foto: GSS BIH

Akcija je započela tijekom noći na utorak nakon što je zaprimljen hitan poziv za pomoć pripadnicima Oružanih snaga BiH s vrha Pločna koji se nalazi na više od 2200 metara nadmorske visine

Pripadnici Hercegovačke gorske službe spašavanja (HGSS) evakuirali su u noći na utorak više pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine s vrha planine Čvrsnice u jugozapadnome dijelu BiH, nakon što im vojska nije mogla doći u pomoć i proslijedila je poziv gorskim spašavateljima.

Akcija je započela tijekom noći na utorak nakon što je zaprimljen hitan poziv za pomoć pripadnicima Oružanih snaga BiH s vrha Pločna koji se nalazi na više od 2200 metara nadmorske visine.

Tamo postrojba vojnika čuva i upravlja važnim komunikacijskim središtem. No, zbog iznenadne bolesti jednog od vojnika, snijega, jakog vjetra, niskih temperatura i leda, vojnici su morali potražiti pomoć.

ZAJEDNO SPAŠAVAJU LJUDE Čudo HGSS-ovke: 'Pala sam u provaliju i slomila kralježnicu. Zbog moje Rune opet hodam!'
Čudo HGSS-ovke: 'Pala sam u provaliju i slomila kralježnicu. Zbog moje Rune opet hodam!'

Kako ne posjeduju potrebnu opremu Oružane snage BiH bile su prisiljene zatražiti pomoć HGSS-a, koji je pokazao veću opremljenost i spremnost za takve ekstremne situacije.

Unatoč teškim uvjetima iza ponoći je najprije evakuiran vojnik koji je osjećao snažne bolove u trbuhu, a zatim i drugi vojnici nakon čega je došla njihova zamjena. 

U akciji je sudjelovalo 11 spašavatelja iz HGSS-a Posušja s troje motornih sanjki. 

Do ovog je događaja došlo u trenutku kada ministar obrane BiH Zukan Helez najavljuje angažman Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije
DRUGI RADNI DAN

FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije

Promet kod Vjesnikova nebodera je pod pojačanim nadzorom policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025