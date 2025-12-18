Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica za dvostruko ubojstvo Andreje K. i Marijana C. protiv Matije Mašale, Frana Radinovića i Andreja Bajca je podignuta u utorak, a 24sata doznaje detalje. Kako piše u optužnici, Andreja je dva tjedna prije nego što su ubijeni plakala članici obitelji jer joj je Bajac navodno rekao da će ubiti i nju i Marijana.

Da je došlo do svađe na jednoj od primopredaja djeteta, kažu i drugi svjedoci. Tako je jedan Marijanov prijatelj tužiteljima ispričao kako im je Bajac rekao da će se osvetiti i da neće ostati samo na svađi. Andrejini prijatelji su tužiteljima rekli da se bojala Bajca i njegovih reakcija, da je često gasila društvene mreže jer joj je zagorčavao život, a veza je bila turbulentna. Kad bi se posvađali, Bajac bi se otišao u kuću svojih roditelja i za par dana se vratio. Kad bi ga ostavila, on bi joj navodno dolazio na radno mjesto, čekao pred kućom i molio da se pomire i stalno ju kontaktirao. Dva dana prije ubojstva, Bajac je Andreju ponovno počeo pratiti na Instagramu. Njeni prijatelji istražiteljima su rekli da je bio ljubomoran u vezi, da ju je kontrolirao i često kritizirao. Prema iskazima svjedoka iz optužnice, Andrej nije pridonosio kućanstvu kad su živjeli s Andrejinim roditeljima, dao je otkaz par mjeseci prije nego je Andreja rodila, a nije htio plaćati ni režije.

Htio joj je uzeti dijete

Svi iz obitelji su rekli istu stvar: dva mjeseca nakon što je Andreja rodila, Bajac je htio uzeti dijete i odseliti se svojim roditeljima bez Andreje. O tome postoji i policijska službena bilješka koja je na popisu dokaza, kao i zapisnik napravljen na temelju Prekršajnog zakona. Godinu dana nakon, dogodio se incident kojeg je Andreja prijavila pa je prijava odbačena zbog pogreške policije, o kojoj smo već pisali. Tad je Bajca Andrejin otac izbacio iz kuće. Bajac je otišao na policiju i prijavio Andrejinog oca za prijetnju, no ostao je živjeti s njima još dva tjedna. Nakon toga su se zauvijek razišli, a Bajac se brzo vratio svojoj bivšoj djevojci koju je bio ostavio kad je upoznao Andreju. Da stvar bude gora, USB oko kojeg su se svađali navodno je bio pun dokaza njegove nevjere upravo s tom djevojkom. Naime, kako je Andreja htjela na televiziji pustiti video njihove kćeri, otvorile su se fotografije koje navodno pokazuju nevjeru. Nastala je svađa, a USB je njen otac zgazio i izbacio kroz prozor.

Smetao mu je Marijan

Dvije godine nakon razvoda, 2024., Andreja i Marijan se skupa useljavaju u stan u Ulici Črna voda. I tad, prema iskazima u optužnici, Bajac traži da dijete bude s njim više nego na što ima pravo, a vodi ju i izvan države bez da javi Andreji. Prije toga, kažu svjedoci, je tražio da ju Andreja i ranije preuzima. Kod njega je bila vikendom jer mu je bilo predaleko da ju vodi u vrtić, a ako bi se dogodilo da je kod njega preko tjedna, dijete bi izostajalo iz vrtića. Dva dana prije ubojstva, Andreja se žali da se ne može s Bajcem dogovoriti oko skrbništva tijekom godišnjih odmora. O tome, prema optužnici, svjedoče i zaposlenici vrtića koji kažu da je Bajac pred njima burno reagirao i rekao Andreji da će joj zagorčati život. Rekli su i da je rijetko dolazio u vrtić sve dok Andreja i Marijan nisu prohodali. Odgajateljicama je i pričao kako je Marijan nasilnik, kockar i da je istukao Andreju. No istražitelji to nisu uspjeli potvrditi. Isto je pričao i Mašali i Radinoviću kad je tražio da 'riješe' njegov problem. Prema optužnici, u Centar za socijalnu skrb je dolazio s odvjetnicom, a često je Andreju prijavljivao za razne stvari. Djelatnici Centra nisu utvrdili da su mu prijave utemeljene. Zabilježili su i da je bez da su ga išta pitali, počeo držati govor o Marijanu. Prema optužnici, tražio je da on ne bude prisutan na primopredaji djeteta.

Večer prije bili kod bivšeg doma

Inače bi po dijete dolazio kod Andrejinih roditelja kad je malena bila kod njih, no dan prije ubojstva je inzistirao da ju pokupi u Črnoj vodi. Andrejin otac, prema optužnici, je malenu doveo ujutro na tu adresu jer je noć prije htjela spavati kod njih. Sačekao je sa njom Bajca i to je zadnji put da ju je vidio živu. Istražitelji su, kako piše u optužnici, pronašli i snimku koju je Bajac napravio dan prije ubojstva. Na snimci se vidi Marijan kojeg je snimao. Tu snimku je, prema optužnici, kasnije poslao Mašali da ovaj zna koga treba ubiti. Uz to, Mašala i Radinović su večer prije ubojstva bili kod Bajca doma, o čemu svjedoči i Radinović i Bajčeva djevojka koja živi s njim i njegovim roditeljima.

Slao mu poruke iz garaže

Kad se Andreja nije pojavila, Bajac je kontaktirao odvjetnicu da mu da savjet što da radi. Uz to, tužiteljstvo vjeruje da je znao da će se ubojstvo dogoditi, da je ubojicama rekao gdje i kada će žrtve biti. Tu je i činjenica da je nazvao Andrejine roditelje i rekao im da odu vidjeti što se događa kod Andreje doma jer mu je prijateljica javila da ima puno policije. Ta ista djevojka svjedoči da je nakon tog poziva Bajac opet zvao svoju odvjetnicu, koja mu je rekla da nazove Andrejine roditelje. U to vrijeme, još nitko osim policije i susjeda nije znao da su zaista ubijeni Andreja i Marijan. Idući dan, po njega je došla policija i odvela ga na obavijesni razgovor. Kad je završio, djevojka je po njega došla u policiju, a on je, kako je rekla, stajao s Mašalom. S Mašalom se čuo sat vremena prije ubojstva, dok je ovaj čekao žrtve u garaži. Mašala mu je poslao dvije poruke preko aplikacije Discord, nakon čega stavlja svoj mobitel u zrakoplovni način rada. Mašala mu se javlja i sat vremena nakon ubojstva, i to preko Instagrama.

Probao istisnuti njenu obitelj

Posebnu bešćutnost, piše u optužnici, tužitelji vide i u tome što je došao na Andrejin sprovod, ali i u tome što je netom nakon ubojstva tražio u vrtiću da maknu Andrejinu obitelj s popisa onih koji mogu dolaziti po dijete u vrtić, te da se na popis stavi njegova djevojka i roditelji.

Zatražio je i da se djetetu promijeni prebivalište i da dobije puno skrbništvo. Psihijatrijski vještaci su zaključili da je prosječno inteligentan, uz poremećaj ličnosti s narcističkim i disocijalnim karakteristikama te da misli da je superioran i ne vidi kad je uzrok problema. Zaključili su da je ubrojiv i da razumije što mu se stavlja na teret. Optužen je za poticanje na femicid, jer je Andreja njegova bivša supruga koju je uznemiravao i s kojom ima dijete, te za poticanje na teško ubojstvo Marijana. Očekuje ga maksimalno 40 godina zatvora ako bude osuđen. Tijekom cijelog procesa će ostati u istražnom zatvoru, kao i Mašala koji je pucao te Radinović koji mu je pomogao u planiranju i prikrivanju.