Student Miles Routledge (21) iz Birminghama rezervirao je odmor u Kabulu, nakon što je googlao 'najopasniji gradovi za posjetiti', a sad je evakuiran.

Miles je rekao da voli istraživati ​​'najgora mjesta na svijetu', pa je tako putovao u Černobil prije dvije godine. No, 21-godišnjak nije znao da će Talibani zauzeti Kabul kad je rezervirao putovanje, za koje je rekao da je bilo jeftino.

U objavi je opisao i bijeg iz Kabula, piše Mirror.

- Evakuirani smo oko 15 sati (sada je dva sata ujutro) sa stotinjak drugih civila, nisu mogli poslati poruku jer su automobili emitirali signale koji bi aktivirali bombe, nisam se mogao preko Bluetootha povezati sa slušalicama. Pa mislim da su blokirali signale. Talibani su nas pustili da prođemo, bilo ih je puno i cijeli taj prijelaz je bio dug proces. Talibani su se smiješili i mahali nam, neki su čak i selfie s nama okinuli. Spavao sam na podu i probudio se tek dok su prolazili automobili. Sad smo u novoj sigurnoj kući i svi smo hidrirani, sretni i spremni za nekoliko sati sna - napisao je u svojoj objavi.

Ranije je tvrdio da je stigao u Afganistan i objavio selfie s tržnice. Tijekom vikenda je svoje putovanje dijelio i na streaming platformi Twitch. No kako se situacija pogoršala, rekao je da je bio prisiljen obući burku kako bi pobjegao na međunarodnu zračnu luku Kabul i potražio pomoć. Kod zračne ruke su ga zaustavili Talibani i pitali od kuda je, rekao im je da je iz Walesa, a ne da je Britanac u nadi da neće shvatiti da je to zapravo u Velikoj Britaniji. I nisu, pustili su ga.

Neki ljudi mu nisu vjerovali da je tamo, pa je na Twitchu pokazao afganistansku utičnicu, a kasnije je i objavio dokumente koji dokazuju da je tamo.

Njegov prijatelj je za Mirror rekao da je Miles definitivno u Afganistanu,

- On je zaista tamo. Lako je pomisliti da je to sve laž, ali je istina. Ljudi su mu govorili da je lud jer ide tamo pod ovim okolnostima. Ali mislim da ga je to samo potaknulo. On je šaljivdžija - samo je želio učiniti nešto čudno tijekom ljeta kako bi se pokazao - rekao je Milesov prijatelj.

