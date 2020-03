'Bernardić ponizio žene SDP-a izjavom o koordinatorima'

Politička platforma Možemo! povodom Međunarodnog dana žena, upozorila je na ključne probleme ekonomske nejednakosti žena u Hrvatskoj.

Na konfenrenciji su sudjelovale Ana Alapić, Nives Miošić, Marija Brajdić Vuković i Sandra Benčić.

Ana Alapić, majka je djeteta sa spinalnom mišićnom atrofijom koja se izborila za dostupnost lijeka Spinraza za sve oboljele u Hrvatskoj. Upozorila je na poziciju majki njegovateljica koje za 24 satnu brigu o djeci dobivaju 2 500 kuna naknade mjesečno. Taj je iznos daleko niži od minimalne plaće.

- Sada smo gurnute u siromaštvo, a to će se itekako odraziti i na naše mirovine pa smo osuđene na siromaštvo i u starosti. Jedina alternativa koju nam država daje je staviti našu djecu u instituciju- za to je država spremna izdvajati 14 000 kuna mjesečno! Zapravo smo prisiljene birati između majčinstva i tržišta rada - zaključila je Alapić.

Neravnopravnost u mirovini

- Žene na tjednoj razini odrade 46,5 sati neplaćenih kućanskih poslova, a muškarci 22. Kada te sate pretvorimo u godine, dolazimo do podatka da kroz 41 godinu punog radnog staža, žene odrade više od 10 dodatnih godina, a muškarci točno 5 - objasnila je Nives Miošić, članica Upravnog odbora Možemo!.

- Nemojmo zaboraviti ni da žene i nakon umirovljenja nastavljaju raditi svakodnevne neplaćene kućanske poslove. Nekada se ta razlika kompenzirala ranijom dobi za umirovljenje žena od muškaraca. Danas ne postoji nikakva kompenzacija za tu razliku - ni u formi ranijeg umirovljenja niti u plaćanju tih dodatnih pet godina. Dakle, ženskih 40 godina staža traje puno dulje od muških i zato smatramo da tu nepravdu treba ispraviti - zaključila je.

Također, jaz između plaća muškaraca i žena je velik. Žene u prosjeku imaju 13 500 kuna manju plaću na godišnjoj razini, a taj jaz u plaćama kontinuirano raste od 2010., koji se onda reflektira i u razlikama u mirovina koje dostižu čak 22%.

- Mi moramo stvoriti uvjete u kojima će se jaz između plaća žena i muškaraca smanjivati do izjednačenja ali i sankcionirati poslodavce koji muškarce plaćaju više od žena za isti posao - rekla je Marija Brajdić Vuković, članica inicijativnog odbora Možemo!

Pobjeda ostvarena ovaj tjedan

- Ovaj tjedan ostvarile smo pobjedu jer smo uspjeli natjerati HZZ da obeća izmjene ugovornih odredbi koje su ukidale subvencije za zapošljavanje ženama koje ostaju duže od 6 mjeseci na rodiljnom dopustu. Ova Vlada kojoj su puna usta demografije istovremeno na sve moguće načine postavlja prepreke za žene s djecom; otkazi trudnicama ili ženama koje su rodile još uvijek su česta praksa. Ali što očekivati od HDZ-a kada predsjednik SDP-a kaže da žene ne mogu biti koordinatorice za izbore jer to moraju raditi iskusni muškarci - rekla je Sandra Benčić, koordinatorica političke platforme Možemo!.

Smatra da je na taj način ponizio je sve žene u svojoj stranci.

- Ponizio je i sve nas druge koje svakodnevno koordiniramo i poslovne i private živote i trudimo se ovu zemlju napraviti boljim mjestom. On je ženama poručio da će im dati priliku u budućnosti, a mi njemu poručujemo da je on prošlost, a mi smo budućnost sada. Prilike uzimamo same i te prilike ćemo realizirati tako da njega i njemu slične stavimo u ropotarnicu povijesti već na sljedećim izborima - rekla je.

Pozvala je sve žene da sutra izađu na ulice diljem zemlje i traže jednakost sada.

Sve koje su u Zagrebu pozvala je da dođu na Noćni marš koji počinje u 17:30 i kreće s Trga žrtava fašizma.

