Gušenje dostave robe: Jedino hrvatski vozači idu u karantenu

Ministar unutarnjih poslova i čelnik nacionalnog stožera Davor Božinović se i jutros pohvalio da se povećava promet kamiona kroz Hrvatsku, da ih je prošlo više od 1300, ali ipak nije sve tako bajno, upozoravaju prijevoznici.

Kamionski prijevoz roba je u ovom trenutku jedna od žila kucavica u krizi jer omogućava dostavu robe dućanima unutar zemlje, izvoz, uvoz. Bez njega bi police bile prazne i zato je važno da prijevoz funkcionira. No, autoprijevoznici i obrtnici upozoravaju da je Hrvatska postavila par birokratskih prepreka koje im otežavaju ionako otežan posao. A hrvatske kamione unajmljuju tvrtke iz Poljske jer mogu nesmetano raditi. Kako je to moguće u ovoj krizi kada je svaki vozač prijeko potreban?

Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore i Dragutin Kranjčec iz Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika kažu da smo postavili pravila o kArentni koje nema niti jedna druga zemlja EU, a cijela Unija izuzetno pazi da promet ne stane.

- Ako je vozač stigao iz ugroženih zemlja, a to su skoro sve u Europskoj uniji, on po povratku mora ići u karantenu. To nema niti jedna zemlja u Uniji. Vozač mora ići u karantenu koja je smještena negdje na livadi, pa čak i ako je 200 metara od svoje kuće, on ne može ići u samoizolaciju doma nego mora ostati u karanteni. Ljudi ne žele zbog toga voziti i potpuno bespotrebno ih se maltretira. Strani prijevoznik može doći u Hrvatsku, natovariti i vratiti se, a jedino naši moraju i karantenu - kaže nam Ranogajec.

Ali ni to nije sve. HOK traži i da se poveća rok samoizolacije vozača u kabini. Vozači naime, moraju biti izolirani, sami u kabinama. Moraju u roku 24 sata doći na odredište i vratiti se. Ako je prekinu, čekaju ih kazne. Ranogajec objašnjava da taj rok mora biti barem 36 sati, a 48 sati vikendom.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nadalje, hrvatski prijevoznici imaju specifičan problem. Ima oko 35 posto vozača koji su državljani Srbije, BiH ili drugih zemalja bivše Jugoslavije. Oni rade u Hrvatskoj mjesecima ili godinama, ali EU je zabranio ulazak državljana trećih zemalja, pa su oni blokirani na granici.

- Država mora izlobirati u EU da takvi vozači koji uredno rade za tvrtke iz Hrvatske mogu voziti u zemlje EU – kaže Ranogajec.

Predsjednik HOK-a upozorava da se ovdje ne radi da će samo prijevozničke tvrtke trpjeti gubitke, nego pati cijeli lanac opskrbe. Četvrti problem koji bi se brzo riješio je otvaranje više traka graničnih prijelaza za kamione.

- Na autocestama i prijelazima nema putničkog prometa, pa je nejasno zašto se ne otvore četiri trake za kamione. Nužno je sve ubrzati – zaključuje Ranogajec.

Kranjčec koji vodi udrugu cestovnih prijevoznika koja okuplja 360 tvrtki i obrta za prijevoz potvrđuje ove probleme s kojima se susreću.

- Nama su ljudi otišli u Europu i tamo voze bez ikakvih problema iz zemlje u zemlju. Ne žele se vratiti da ne bi morali u samoizolaciju ili karantenu. Vozači nisu ti koji prenose koronavirus, niti jedan zaraženi nije vozač. U kabinama smo, pod pratnjom, molimo da nam se olakša. Pazite, kada vozače država pošalje u karantenu, kažu nam da mi to moramo platiti -kaže Kranjčec.

Objašnjava i da mu veliki dio kamiona stoji prazan jer nedostaje vozača, ali i da nemaju pravovremenih informacija od države. Nakon par dana su riješena čekanja od po 40 sati, ali zastoja još ima. I on apelira da im se omogući lakše raditi kako bi mogli opskrbljivati Hrvatsku.

Poduzetnici koji naručuju robu izvana također osjete zastoje iako nije jasno što se događa. Saša Cvetojević, direktor tvrtke Insako koja nabavlja higijenske potrepštine i za hrvatske bolnice, kaže da je sve kaotično i stalno se mijenja. Na Facebook profilu je u petak objavio kako roba ne stiže i kako je teško dogovoriti prijevoz.

- Naš ministar kaže da se teretni promet normalizirao. Može li mi on (ili netko drugi) ponuditi ili javiti gdje su ti kamioni koji su normalizirani? Kolega treba par šlepera iz Italije - Lucca, sirovina je plaćena avansno, Talijan ima robu, ali prijevoza nema. Tojest, bila je poneka ponuda, za par tisuća eura po kamionu, što možda ministar smatra normalnim (oko tri puta više od normalne cijene i to bi krajnji proizvod poskupilo suludo. I onda bi tog proizvođača i nas koji smo krajnji proizvod prodali proglasilo ekstraprofiterima

Usput, proizvođač tvrdi i da u većinu EU zemalja šalje normalno, ali prema Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji je problem. Opet balkanska posla ili kaj? - napisao je Cvetojević.