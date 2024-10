Gust promet na gradskim prometnicama i obilaznicama

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje, izvijestili su iz Hrvatskog auto-klub au utorak.

Od danas do 21. travnja 2025. zbog radova na brzoj cesti Solin-Klis (DC1) zatvara se zapadni kolnik, a promet će teći dvosmjerno istočnim kolnikom. Do 25. listopada zbog radova na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Krilo Jesenice te do 30. listopada kroz Dugi Rat vozit će se uz privremenu regulaciju semaforima.

Do 1. veljače 2025. zbog radova na izvanrednom održavanju na DC23, na istočnom ulazu u grad Senj, vozit će se uz privremenu regulaciju.

Danas se vozi 1. etapa Međunarodne biciklističke utrke CRO Race 2024. na cestama Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Od 10,30 do 16,30 vozit će se na relaciji: Vodice (DC8) - Šibenski most - Skradin- Skradinski most (DC56) Drniš- Sinj (DC1).

Radovi su na sanaciji kolnika na području unutarnjeg graničnog prijelaza Bregana, vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju.

U pomorskom prometu nema poteškoća.