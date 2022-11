'Gutaju' milijarde, a stanje je u željeznicama prava katastrofa

Kašnjenje vlakova, loši i rijetki dnevni redovi, problemi u prijevozu, stari vlakovi... Sve su to problemi s kojima se suočava Hrvatska željeznica. No isto tako ima apsurda s druge krajnosti kad se ulupa 20-ak milijuna kuna na gradnju moderne postaje, poput one u Sesvetama, ali onda ista zbog birokracije i sporosti ne radi i građani ne mogu koristiti ono što su masno platili. No zato postaja u mjestu Podrute u Varaždinskoj županiji, iako je pod je prepun smeća i polomljenog stakla, a zidovi prošarani i neokrečeni, ima sve potrebne dozvole i radi bez ikakvih poteškoća.