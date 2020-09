Alternativni pravci na kojima ne\u0107e biti ograni\u010denja u prometu u pravcu jug-sjever i obratno su: Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Dr\u017ei\u0107eva avenija - Ul. Grada Vukovara, Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Savska cesta - Ul. Grada Vukovara.

Gužva u zagrebačkom prometu: Ceste su zatvorene zbog utrke

Zbog utrke INA Delta Rally zatvorene su brojne ceste u Zagrebu, među njima su i Most slobode, Avenija Većeslava Holjevca i brojne druge. I u subotu će neke prometnice biti zatvorene za promet

<p>Kako je i najavljeno, od 15.45 pa sve do ponoći zatvoren je promet Mostom slobode, Avenijom Većeslava Holjevca (od Slavonske avenije od Avenije Dubrovnik), Antallovom ulicom, Ulicom Damira Tomljanovića Gavrana (od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca) i servisnim cestama i parkiralištima uz istočnu stranu „Zagrebačkog velesajma“. </p><p>Navedene ulice zatvorene su zbog INA Delta Rally utrke, najstarijeg i najpopularnijeg automobilističkog natjecanja u Hrvatskoj, a koja je brojnim Zagrepčanima uzrokovala probleme u prometu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gužva u prometu na zagrebačkim ulicama </strong></p><p>Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu jug-sjever i obratno su: Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija - Ul. Grada Vukovara, Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Savska cesta - Ul. Grada Vukovara.</p><p>Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu istok-zapad i obratno su: Ulica Grada Vukovara od Savske do Držićeve, Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe.</p><h2>Raspored za subotu</h2><p>Sutra od 7 do 19 sati bit će zabranjeno prometovanje Sljemenskom cestom od Blizneca do Šestinskog lagvića te Sljemenskom cestom od mjesta Pila preko Hunjke“ do Jaslica. </p><p>Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu su: Zagreb - Bistra - Stubičke Toplice ili Zagreb - Sesvete - Sveti Ivan Zelina - Marija Bistrica. Sutra od 8:45 do 17:30 sati neće se moći prometovati niti državnom cestom D29 od Kašine preko Laza Stubičkog do Laza Bistričkog.</p><p>Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu i obratno su: Zagreb - Sesvete - Belovar - Moravče - Laz Bistrički - Marija Bistrica.</p>