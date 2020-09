Zbog utrke Ina Delta Rally će povremeno zatvoriti neke ceste, autobusi će voziti drugom rutom

Zbog utrke će privremeno biti zatvoreno nekoliko lokacija u Zagrebu već od četvrtka, dok će od petka pojedini autobusi voziti na izmijenjenim trasama. Utrka traje do subote

<p>Zbog automobilističke utrke Ina Delta rally, koja se održava u petak i subotu pojedine autobusne linije terminala Glavni kolodvor, kao i na autobusne linije 140 (Mihaljevac – Sljeme) te 263 (Dubec – Sesvete – Kašina - Planina Gornja) prometovat će izmijenjeno.</p><p>U petak, 25. rujna, od 15,45 do 24 sata, autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.</p><p>Autobusi linija 166 (Glavni kolodvor – Donji Dragonožec), 221 (Glavni kolodvor – Travno), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 268 (Glavni kolodvor – Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor – Petrovina), 311 (Glavni kolodvor – Cerovski vrh) i 330 (Glavni kolodvor – Velika Gorica - brza linija), vozit će s Glavnog kolodvora Ulicom Hrvatske bratske zajednice, skrenuti lijevo na Slavonsku aveniju, desno na Držićevu, desno na Aveniju Dubrovnik te lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca i nastaviti uobičajenim trasama do krajnjih odredišta.</p><p>Za vrijeme posebne organizacije prometa, autobusi će iz smjera Glavnog kolodvora koristiti stajalište Nacionalna i sveučilišna knjižnica na jugoistočnoj strani raskrižja Ulice Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije, a u smjeru Glavnog kolodvora stajalište Muzej suvremene umjetnosti na jugoistočnoj strani raskrižja Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca.</p><p>Autobusne linije 219 (Glavni kolodvor – Sloboština), 220 (Glavni kolodvor – Dugave) i 229 (Glavni kolodvor – Odra – Mala Mlaka), prometuju s Glavnog kolodvora Ulicom Hrvatske bratske zajednice, skreću lijevo na Slavonsku aveniju, desno na Aveniju Marina Držića, desno na Aveniju Dubrovnik, zatim skreću lijevo u Ulicu Savezne Republike Njemačke otkuda nastavljaju uobičajenim trasama.</p><p>Iz smjera Glavnog kolodvora privremeno će se koristiti stajalište Nacionalna i sveučilišna knjižnica na jugoistočnoj strani raskrižja Ulice Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije, a u smjeru Glavnog kolodvora stajalište Središće na jugoistočnoj strani raskrižja Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke.</p><p>Linija 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište) će od Glavnog kolodvora voziti Ulicom Hrvatske bratske zajednice odakle će skrenuti lijevo na Slavonsku aveniju, zatim desno na Aveniju Marina Držića te preko Mosta mladosti i Avenijom Dubrovnik do Remetinečkog rotor gdje skreće lijevo na Remetinečku cestu i nastavlja vožnju uobičajenom trasom.</p><p>Iz smjera Glavnog kolodvora, linija 234 će privremeno koristiti stajalište Nacionalna i sveučilišna knjižnica na jugoistočnoj strani raskrižja Ulice Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije.</p><p>U nastavku utrke u subotu, 26. rujna bit će obustavljena autobusna linija 140 (Mihaljevac – Sljeme), u vremenu od 7 do 19 sati, dok će linija 263 (Dubec - Sesvete - Kašina - Planina Gornja), u istom periodu, biti skraćena te će autobusi prometovati do stajališta Kašina-okretište. U smjeru Dupca polasci će se ostvarivati prema voznom redu.</p><h2>Zbog utrke će privremeno biti zatvorene i sljedeće lokacije: </h2><p><strong>24. 9. 2020. od 19.00 do 24.00 sata i 26. 9. 2020. od 17.00 do 23.00 sata: </strong></p><p>Vlaška (od Palmotićeva do Bakačeve) – Europski trg – Bakačeva – Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva (do Kurelčeve) – Kurelčeva;</p><p><strong>25. 9. 2020. od 15.45 do 24.00 sata: </strong></p><p>J. Antalla (od sjevernog ulaza u Velesajam prema istoku do Avenije Većeslava Holjevca) – D. Tomljanovića (od Avenije Većeslava Holjevca do E. Murtića) – Avenija V. Holjevca (od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik) – sve prometnice na istočnom parkiralištu Velesajma;</p><p><strong>26. 9. 2020. od 07.30 do 19.00 sati:</strong></p><p>Sljemenska cesta (od raskrižja prema žičari) – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (restoran Šestinski lagvić);</p><p><strong>26. 9. 2020. od 09.40. do 19.00 sati: </strong></p><p>Pile (sjeverni ulaz na parkiralište brdske utrke) – Hunjka – Puntijarka – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (Restoran Šestinski lagvić).</p>