Gužve na granici: Na nekim prijelazima čeka se sat vremena

Zbog jakog vjetra je na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabranjen promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle.

Na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, A6 Rijeka-Zagreb i Istarskom ipsilonu (A8/A9) u tijeku su radovi što uzrokuje povremene zastoje, privremena zatvaranja traka i kraće obustave prometa, osobito tijekom noći zbog izvanrednog prijevoza. Na pojedinim odmorištima i dionicama autocesta prometuje se uz ograničenja brzine i zatvorene zaustavne trake.

Na prilazima turističkim mjestima, gradskim prometnicama i obilaznicama promet je pojačan, a zastoji su mogući u zonama radova. Pojačan je i putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, uz čekanja i do sat vremena.

U pomorskom prometu nema poteškoća, a vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, osim na dionicama pod utjecajem bure.