Gužve na izlazu iz Hrvatske: 'Pa čekamo već šest sati, a imamo još par kilometara do granice!'

Prema podacima Hrvatskog autokluba, kolona ispred graničnog prijelaza Macelj je duga oko pet kilometara, a na izlaz iz Hrvatske se čeka oko pet sati

<p>U 9 sati smo krenuli iz Splita, a do prije četiri sata smo stajali tek par kilometara od naplatnih kućica. Imamo još kilometar do granice, ljudi kažu je to možda još sat-dva, ali sumnjamo, ispričala nam je čitateljica koja je u subotu navečer zapela ispred graničnog prijelaza Macelj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gužva na graničnom prijelazu Macelj </strong></p><p>- Ovo je nešto najgore što smo doživjeli, mislim da nema kraja! U šest sati smo se pomaknuli samo do naplatnih kućica - ispričala nam je. </p><p>Prema podacima Hrvatskog autokluba, kolona ispred graničnog prijelaza Macelj je duga oko pet kilometara, a na izlaz iz Hrvatske se čeka oko pet sati. </p><p>Čitateljica nam je ispričala kako su i drugi vozači postali nervozni zbog dugog zastoja na granici. </p><p>- Neki izlaze iz automobila i šetaju se, a drugi trube - rekla je. </p>