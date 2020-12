- Jučer sam baš išao po paket s Koručule, to vam je bunker od autobusa bio pun do vrha. Na kolodvoru je bila hrpa ljudi koji su, kao i ja, došli po paket pa sam bar pola sata čekao dok ga nisam uspio preuzeti - priča nam Zagrepčanin.

Slanje paketa autobusom, stara je tradicija, posebno u Hrvatskoj gdje se unazad nekoliko dana potražnja za takvom vrstom slanja paketa, posebno zbog zabranje kretanja ljudi izvan njihovih županija drastično povećala. Kako većina za Božić ne može biti sa svojim obiteljima, mnogi su se dosjetili, na puno brži i jednostavniji način poslati dašak blagdana svojim članovima obitelji koji žive u drugom gradu.

- Ovako je puno jednostavnije, ljudi nam donesu paket, daju 30 kuna za kavu i znaju da će za nekoliko sati, paket stić na odredište. Bitno je samo da onaj tko preuzima paket na vrijeme dođe na kolodvor, inače će ga poslije morati malo dulje tražiti - priča nam vozač dugogodišnji vozač autobusa koji je želio ostati anoniman.

- Kolege mi pričaju da se ove godine šalje više nego ikad, iako je za blagdane uvijek bilo tako. No, kako smo zbog korone morali reducirati neke linije te se vozi manje nego inače pa je i logično da jedan autobus bude zatrpan paketima jer jedini vozi - kaže.

Počela su šuškanja da se ove godine, zbog velike potražnje, cijena slanja paketa putem autobusa popela i do 70 kuna, no vozač nam je demantirao takvu tvrdnju i rekao da gotovo svi vozači firme u kojoj radi te koje poznaje to naplaćuju oko 30 kuna, osim ako pošiljatelj ne inzistira da plati više. No, ističe da ne zna što rade vozači ostalih autoprijevoznika.

Zagrebački autobusni kolodvor potpuno se ograđuje od takvih radnji te navode da je to u jednu ruku i ilegalno.

- To vam je praktički siva zona, mi ne znamo koliko paketa se poslalo preko autobusnih linija jer to ide po principu, daš vozaču za kavu i on ti odveze paket. Nitko to ne regulira - navode neslužbeno iz Autobusnog kolodvora te dodaju da je to zapravo ilegalno.

- Vi kada predajete paket u tisak ili na poštu, vi dobijete nekakav dokument ili potvrdu, ovdje toga nema. Nema nikakvog traga da je paket poslan - dodaju.