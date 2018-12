Sve o sniženjima: Zbog 50% popusta Hrvati pohrlili u centre

Na blagajni u trgovini Massimo Dutti jučer je stajalo oko 40 kupaca, u Zari skoro 30, na red u H&M-u čekalo je njih 25, a u garaži se tražilo mjesto više za parkiranje, i to na prvi dan sezonskog sniženja u Arena Centru u Zagrebu.

Slično je bilo i u drugim centrima koji su jučer bili puni gotovo jednako kao i u tjednu pred sam Božić. Počela su sniženja, a mi smo provjerili - gotovo sve trgovine nude popuste do 50 posto, rijetko koji nude i 70 posto, kao što je to New Yorker, no tamo ne daju robu na rate. U odnosu na Crni petak, sniženja su veća jer su tad mahom nudili popuste između 15 i 30 posto, zaista rijetki 50 i više posto.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dućani su puni

No i jučer smo se uvjerili u svojoj mini inspekciji da su skoro sve trgovine istaknule velike natpise u izlozima o sniženjima do 50 posto, ali kad se uđe, samo rijetke police popunjene su s takvom robom, dok je najveći dio robe na manjim sniženjima. No pravilo koje treba znati svaki kupac je da sva potrošačka prava koja vrijede na robu koju kupuju po redovnoj cijeni vrijede i na robu koja je snižena, a nije oštećena.

- Općenito vrijedi pravilo da je rok za reklamaciju dvije godine, pa i na robu sa sniženja. Ranije je bilo pritužbi da su neki trgovci proizvoljno skraćivali reklamacijski rok zato što je nešto sniženo. Ne dajte se smesti, trgovci to ne smiju uvjetovati - kaže Dunja Mak iz Savjetovališta za prava potrošača Osijek.

Jučer smo u nekoliko trgovina provjerili što trgovci kažu na to da se netko predomisli i odluči vratiti robu na sniženju ili je želi zamijeniti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dobra poslovna praksa

- Roba se može zamijeniti ili se vraća novac ako imate valjani račun i ako cipele niste nosili - odgovorili su nam u Deichmannu.

U Mangu daju rok od dva tjedna da se predomislite i vraćaju novac ako niste nosili robu. No u trgovini Orsay rekli su kako priznaju da se u roku od dva dana netko predomisli i traži novac natrag, dok se može i zamijeniti za nešto drugo, ali samo uz predočenje njihove kartice.

- Ali ako nemate karticu, riješit ćemo to u nekoliko trenutaka, pa dobijete još i 35 kuna poklona - bila je ljubazna njihova prodavačica.

U jednoj trgovini ništa ne priznaju, ni zamjenu ni povrat robe sa sniženja. Dunja Mak kaže da su i tu trgovci, zapravo, u pravu.

- Ako se netko predomisli jer je kupio nešto na brzinu i nije promislio, samo je dobra volja trgovca da uvaži reklamaciju robe koja nema grešku. Ako ponudi vratiti novac, to je primjer dobre poslovne prakse, ali oni to nisu dužni - kaže naša sugovornica.

Malo velikih sniženja

U našem smo obilasku jučer potražili opremu za dječaka od oko 12 godina i uvjerili se da bi zimsku obuću, hlače, majicu dugih rukava, jaknu, kapu i rukavice mogli naći i za manje od 600 kuna. Da smo to isto kupovali koji dan ranije po redovnim cijenama, ceh bi bio gotovo 1100 kuna. Dakle, na sezonskom sniženju uštedjeli bismo oko 500 kuna za kompletnu odjeću i obuću za većeg dječaka.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

U našem 'njuškanju' pronašli smo i majice dugih rukava za dječake i muškarce u Zari snižene sa 139 na 79 kuna, kao i hlače sa 199 na 149 kuna. U Mangu su muške hlače snižene s 250 na 150 kuna, dok su traperice u Levisu bile 859, a sad su 600 kuna. Muška crna jakna u Orsayu bila je 320, a sad je 170 kuna, u C&A slična je bila 199 i snižena je na 139,30 kuna. Muške majice u stilu trenirke u Pull&Bearu snižene su s 99,90 na 79,90 kuna.

Jučer smo u Zara trgovini pronašli i čaše snižene s 20 na 10 kuna, dok su deke i popluni snizili s 599 na 299 kuna. U Emmezeti reklamiraju rasprodaju do 60 posto koja traje od jučer do isteka zaliha. Proizvodi se mogu naručiti i online.

I ua kućanstvo jeftinije

Dunja Mak iz savjetovališta za potrošače i tu upućuje na pravo više koje imaju u odnosu na klasičnu kupovinu,

- Ako se netko predomisli, može vratiti proizvod u roku od 14 dana otkako ga je kupio preko interneta. Kupac ne mora objašnjavati zašto se predomislio. No vraćanje proizvoda pokrit će sam kupac, ako ga trgovac izričito nije obavijestio o tome tko mora snositi trošak - rekla je Dunja Mak.

U posljednje vrijeme, kaže, česti su slučajevi domaćih online trgovina da nude proizvode na akciji, a onda kupcu nakon sat ili dva, nakon što su ga kupili, jave da više nemaju tog proizvoda na skladištu.

- S obzirom na zaista veliku učestalost, sumnjamo na nepoštenu praksu - govori naša sugovornica.

Dobro je da kupci znaju i to da ako su na polici vidjeli jednu cijenu, a ona je na blagajni viša, tad trgovci moraju prodati proizvod po cijeni koja je istaknuta na polici, dakle nižoj.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- No treba i biti razuman jer se ponekad zaista dogodi da nenamjerno pogriješe u trgovini. Imali smo primjer da su dječja kolica umjesto 9000 kuna imala cijenu od 90 te je kupac na tome inzistirao.

Mislim da treba dopustiti i da nekad razum prevlada - kaže Dunja Mak. A od jučer na rasprodaji su mnogi predmeti i u JYSK-u koji je snizio proizvode do 70 posto.

Stare cijene moraju se vidjeti

Inače, sezonska sniženja prema zakonu smiju trajati najviše 60 dana ili do rasprodaje. Ako ne prodaju sve, trgovci i dalje mogu prodavati robu po nižoj cijeni, ali ne smiju je isticati da je na sezonskom sniženju. Jučer smo se uvjerili da neki trgovci staru cijenu prekrivaju novom te se ne može provjeriti kolika je ona bila, a ne postoje ni oznake koliko je sniženje. To ne smiju. Stara i nova cijena moraju biti jasno naznačene, kao i to koliko je sniženje.

Kako smo vidjeli, mnogi se toga ne pridržavaju. Neki trgovci nastoje i domišljatim poklonima privući kupce. Sancta Domenica uz hladnjake nudi i 24 limenke piva na poklon, ali do isteka zaliha piva. Tamo su pojedini hladnjaci sniženi 10 posto. I oni, kao i drugi, popuste uvjetuju načinom plaćanja. Za gotovinu nude veće popuste, a za kartično plaćanje i plaćanje na rate nude manje popuste.

[video: 1197454 / ]

Tema: Hrvatska