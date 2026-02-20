Obavijesti

Ha, kakav 'šok': Evo tko bi pobijedio da su danas izbori

Foto: HRT

Prema istraživanju HRT-a i ovaj put mnogo je neodlučnih, njih 13,7 posto

HDZ je i dalje vodeća stranka i to sa 29,8 posto potpore građana, pokazalo je to istraživanje HRT-a o popularnosti političkih stranaka. Od 16. Radi 18. veljače provela ga je agencija Promocija plus na uzorku od 1000 ispitanika, uz maksimalnu pogrešku od +/-3,53% i razinu pouzdanosti od 95%.

Osim toga, da su izbori za Hrvatski sabor ovaj vikend druga opcija bi bio SDP za kojeg bi glasalo 22,5 posto građana. Na trećem je mjestu stranka Možemo s 12,8.

Slijedeći je Most s pet posto. Nezavisna lista Marije Selak Raspudić dobiva 2,9 posto. Prema HRejtingu, HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret ima 2 posto potpore.

IDS bi dobio 1,2%, Pravo i pravda 1,1%, a na 1% su DOMiNO, zatim također koalicijski partner vladajućih HSLS te Nezavisna platforma Sjever.

Potporu manju od 1% imaju redom Hrvatski suverenisti (0,9%), Centar (0,8%), HNS (0,6%), HSS (0,6%), Fokus (0,5%) i HSU (0,5%). I ovaj put mnogo je neodlučnih, njih je 13,7 posto.

