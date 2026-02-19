Burno u Otvorenom: 'Ovdje je problem jedan čovjek. Dabro. On ima antihrvatsku agendu'

Nevenka Đurić Lastrić iz HSLS-a, DP-ov Ivica Kukavica, Nikola Mažar iz HDZ-a i tajnik SDP-a Saša Đujić gostovali su u Otvorenom na HRT-u o slučaju Josipa Dabre koji je pjevao skandalozne pjesme o ustaškom poglavniku Anti Paveliću.

- Ovdje je problem jedna osoba, a ta osoba je Josip Dabro, koji ima antidemokratsku i antihrvatsku agendu. On jasno podriva i nasrće na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i mi kao HSLS smo rekli da je to linija preko koje ne možemo ići kao liberali. Možda zvuči kao ultimatum, ali ovo je prijedlog. Liberali su uvijek bili razumni. Dali smo razuman rok u kojem se ovakve stvari mogu razriješiti na normalan način. Imali smo i dalje imamo vrlo uspješnu suradnju s HDZ-om već deset godina. Nemamo problem s DP-om, nego s jednim čovjekom za kojeg nisam sigurna da je svjestan funkcije koju obnaša, ali sam sigurna da je nije dostojan - rekla je Đurić Lastrić.

Kukavica je rekao da je iznenađen što je kolega Hrebak krenuo tako grubo prema Domovinskom pokretu.

- Poznajem kolegu Hrebaka, surađujemo u jednoj općini i iznenađenje mi je da s tog liberalnog spektra dolazi na ovako radikalnu političku poziciju. Gdje je kolega Hrebak bio do sada? Gdje je bio kada se gazio Domovinski rat, kada se Marku Perkoviću Thompsonu zabranjivalo pjevanje, kada se HOS kao legalna postrojba degradirala, kada se pljuvalo po žrtvama? Zašto tada nije bilo ultimatuma? Bitno je reći javnosti da Hrvatska ide u jednom domoljubnom smjeru. Ovdje imamo ideološki rat koji su nametnuli Možemo i SDP, i zato me čudi da je kolega Hrebak ušao u tu utakmicu - rekao je.

'Premijer je tamo gdje treba biti'

HDZ-ov Mažar rekao je da se politička situacija treba sagledavati kroz činjenice.

- Kada je ova situacija izašla, i na vladajućoj koaliciji, gdje je bio i gospodin Kukavica, jasno smo rekli da je neprimjerena, štetna i da nije dobra. Premijer je tamo gdje treba biti, gdje je dobio povjerenje za treći mandat - da vodi brigu o razvoju i napretku Republike Hrvatske. I kolegica Đurić i gospodin Hrebak vrlo su jasno rekli da nema ultimatuma i da nema ucjenjivanja.

- Hrvatska demokratska zajednica nikada ne ide putem ultimatuma, niti ih daje niti ih prima, a premijer Andrej Plenković to je pokazao i ranije - rekao je Mažar.

'Nazivaju se glupanima i prave se da je sve ok'

Tajnik SDP-a Saša Đujić rekao je da ne zna bi li se smijao ili plakao.

- Ovo troje ljudi ovdje kraj mene vode ovu zemlju, upravljaju ovom zemljom i vode Vladu. A slika koju gledamo je potpuni kaos. Koalicijski partneri se međusobno javno vrijeđaju i optužuju, dok istodobno tvrde da je sve u redu. HSLS svoje partnere naziva glupanima, zaostalima i radikalima, a oni njega nazivaju čovjekom koji ne poštuje temeljne hrvatske vrijednosti i Domovinski rat. S druge strane, iz HDZ-a se poručuje da se ništa ne događa, da nema ultimatuma i da je sve super.

- Imamo najveću inflaciju, oni govore da inflacije nema. Imamo velike probleme, oni govore da problema nema. Tako je i sada - cijela Hrvatska vidi da se svađaju i da se postavljaju ultimatumi, a oni govore da se ništa ne događa. Aktualna Vlada postala je prva radikalno desna vlada u modernoj hrvatskoj povijesti. To nije uspjelo ni Karamarku, ni Gojku Šušku, ni Iviću Pašaliću. Ali Andrej Plenković je u tome uspio - rekao je SDP-ovac.