Habijan o lex AP-u i Berošu: 'To je dokaz da nema nedodirljivih'

Ja ne mogu komentirati postupke DORH-a, ali meni je neshvatljivo da u javnosti imamo live stream (prijenos uživo op.a.) cijelih izvida, odnosno tajnih dokaznih radnji. To po mom mišljenju, kao osobe koja je 13 godina bila odvjetnik, nije dopustivo. To šteti i osobi koja je okrivljena i cijelom kaznenom postupku, rekao je u razgovoru za Dnevnik Nove TV ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

On je govorio o aferi mikroskop i curenju informacija u medije zbog čega je aktiviran i lex AP. To se primjerice nije aktiviralo kada su procurile informacije o istrazi bivšeg HDZ-ova šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića i HDZ-ova gradonačelnika Otoka Josipa Šarića.

Osvrnuo se na oporbu koja govori da Plenković upravlja DORH-om.

Hajmo malo vratiti film u zadnjih par godina i promotriti postupanje DORH-a: od postupaka protiv ministra Horvata, Tolušića, Aladrovića. To je sve poduzeo DORH, a sad je odjednom USKOK loš. To mijenjanje stavova i narativa je vjerodostojno - napomenuo je.

Kakva se poruka šalje uhićenjem Beroša?

- Ako je istina sve to što mu se stavlja na teret, onda se šalje jedna grozna i užasna poruka. To je nedopustivo, tim više što je ta osoba obnašala visoku funkciju, ali pokretanje ovog postupka je dokaz da nema nedodirljivih. To je poruka i oporbi i ja ne vidim razlog za njihovu nervozu - smatra.

Komentirao je i dogovor oko odabira ustavnih sudaca.

- Nije nigdje stalo, a kada će biti izabrani morate pitati oporbu - rekao je ministar.