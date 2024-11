'Legle pare': Kako su Petrači i Pozder složili uhodan sustav za izvlačenje love od države

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u aferi s medicinskim uređajima označio je kao glavu zločinačke organizacije kontroverznog i već ranije osuđivanog Hrvoja Petrača, a odmah ispod su njegovi sinovi Novica i Nikola. Najstariji Petrač je još izvan Hrvatske. Uskok ih zasad ne tereti ni za što, ali s obzirom na sve što je javno objavljeno, za očekivati je da će Uskok proširiti i istragu na njih kad preuzme sve dokaze EPPO-a. No kako je novac od preplaćenih medicinskih uređaja završavao kod njih i kako su ga dijelili sa Sašom Pozderom, čija tvrtka je državi prodavala skupe uređaje?

Iz poruka i drugih dokaza koje je prikupio EPPO, terete bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša da je primio oko 75.000 eura mita za tri uređaja, a novac je išao preko također uhićenog Tome Pavića, HDZ-ova šefa HZZO-a u Krapini. Mito su dobili, prema EPPO-u, i Goran Roić, ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj, koji je također u istražnom zatvoru, ali i doktor Krešimir Rotim u vidu korištenja jednog robotskog mikroskopa u svojoj privatnoj poliklinici. Rotim pak nije u zatvoru, a u obrani je ustvrdio da je uređaj bio na evaluaciji i nije ga dobio. Rotim je pred Uskokom i potvrdio da mu je Pozder rekao da je podmitio Beroša.

U tri akcije koju je ovo zločinačko udruženje provelo kupljena su tri robotska mikroskopa za tri bolnice koje je država platila oko 1,4 milijuna eura. Zanimljivo je da još nije otkriveno tko je pomogao u KBC-u Osijek da se kupi takav uređaj i tko je tamo primio mito. Pozderova tvrtka Medical Innovation Solutions je iste uređaje platila čak 640.000 eura manje, pa se za taj iznos sumnjiče da su oštetili državu na preplaćenim robotskim mikroskopima.

- Legle pare - pohvalio se Pozder u grupi s Petračima, pa pojasnio da je riječ o novcu za Osijek koji je prvi stigao.

Što dalje s tim “parama”? Modus operandi je u sva tri slučaja bio isti. Novac koji je država isplatila Pozderovoj tvrtki bilo bi protuzakonito podići i predati u gotovini. Zato je osmišljen način kako ga prebaciti na tvrtke Petračevih. Naravno, ne cijeli iznos, jer je dio ostao i Pozderovoj tvrtki. Prema porukama, Petrači i Pozder su imali uhodani sistem. Nakon što novac od preplaćenih ugovora od države sjedne na račun Pozderove tvrtke, on je s Nikolom Petračem dogovarao fiktivne račune. Dogovorili bi svaki put da mu plati navodno posredovanje za prodaju nekih uređaja i u inozemstvu, primjerice u Rumunjskoj. Tužitelji smatraju da nikakvog stvarnog posredovanja nije bilo jer su sve dogovarali svaki put kad bi dobili novac od države.

Ali na osnovu tih ugovora, tvrtka Gala plus nekretnine je od Pozderove tvrtke naplatila više od 305.000 eura s PDV-om kroz tri različita računa. Za Klaićevu su prodali uređaj koji su platili 125.000 eura za oko 487.000 eura, a od razlike je 106.000 eura preko fiktivnih ugovora o posredovanju otišlo Petračevoj tvrtki Gala plus nekretnine. Za KBC Sestre milosrdnice je također trebalo podijeliti više od 320.000 eura, pa je ponovno 106.000 eura otišlo Petračevoj tvrtki za fiktivno posredovanje. Za Osijek, prvi odrađeni posao, otišlo je na isti način više od 93.000 eura Petračevoj tvrtki.

Tvrtka Gala plus nekretnine nalazi se na istoj adresi u Zagrebu kao i Pozderova tvrtka, obje su u zgradi obitelji Petrač i doslovce su susjedi središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma. Gala plus nekretnine svake godine posluju s gubicima, pa i lani, kad su ostvarili rekordni prihod veći od 282.000 eura. Kad se odbije PDV koji ide državi, gotovo sav prošlogodišnji prihod im je u biti došao od prodaje uređaja, odnosno naplate fiktivnog posredovanja. Prijašnjih godina su imali od 30 do 50 tisuća eura prihoda.

Nije poznato na što je to tvrtka mlađeg Petrača trošila novac jer su javno objavljena financijska izvješća vrlo štura, ali činjenica je da su prikazali rashode od 306.000 eura, pa su i lani završili s gubitkom od 24.000 eura. Pozder isto nije digao dobit svoje tvrtke Medical Innovation Solutions, koja je lani iznosila, nakon plaćanja poreza, rekordnih 833.600 eura. Pokrio je stare gubitke od 135.000 eura, a ostatak novca ostavio u tvrtki. Ali ako budu osuđeni za djela koja im se stavljaju na teret, Pozder neće moći do većine tog novca.