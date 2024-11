Habijan ogorčen i razočaran: Poruka je da nema nedodirljivih

Doznao sam jutros kada sam vidio u medijima na poslu. Drugačije mi je dan bio planiran, ali sam se čuo s premijerom. Jučer sam se vidio s Berošem na sjednici, osjećam se razočaranim i ogorčenim, RTL Danas ministar pravosuđa Damir Habijan.

- Ovo je dokaz da nema nedodirljivim. Bez obzira na funkciju koju obnašaš ili ako imaš stranački predznak. Vlada i ja kao ministar, mislimo da je potpuno jasno i smatramo da DORH i Uskok moraju voditi istragu. Kao pravnim mislim da moramo poštovati presumpciju nevinosti - dodao je Habijan.

Kazao je da zna da je EPPO bio nadležan obavijestiti da istražuju ovaj slučaj. Dodao je da je europska tužiteljica Laura Kövesi kazala da je zadovoljna suradnjom Vlade i tužiteljstva. Istaknuo je da postoji razlika između ove dvije institucije o nadležnosti.

- Ako govorimo o oba priopćenja, ne bih sudio samo po broju okrivljenika. Kasnije uvijek može doći do proširenja, promjena. Ne bih na taj način vrednovao istrage - kazao je.

- Nema razloga da me čudi bilo što čudi. Pa i što se spominje i Petrač, ja nisam relevantan za to. Neprihvatljivo mi je da netko rekao na ovoj funkciji na ovakav način radi. Bitno je da institucije rade svoj posao. Treba ih jačati to ću i nastaviti. Nikome na čelu ne piše što će napraviti. Premijer ne može znati. Vlada za ovakve odluke ne može znati. Meni je neugodno uvijek kada se netko na ovoj funkciji stavlja pod ovakva kaznena djela. Ovo je poruka za sve. Nemojte to radit. Kao ministar želim da svi shvatimo da ovakve stvari ne prolaze i da ih se ne smije raditi - dodao je.