Habijan predstavio novi vladin akcijski plan, najavio smanjenje parafiskalnih nameta...

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan u petak je u Krapini ponovio kako će se u sklopu novog akcijskog plana za smanjenje parafiskalnih nameta gospodarstvo rasteretiti za oko 132,7 milijuna eura do kraja ove godine te za otprilike isti iznos slijedeće godine.

"Do kraja ove godine 132,7 milijuna eura upravo u vidu smanjenja tih rasterećenja i ova druga 132,7 milijuna do kraja sljedeće godine. Dakle, ukupno gotovo 265 milijuna eura u vidu ukidanja administrativnih obveza, u vidu smanjenja broja obveznika koji su obuhvaćeni tim administrativnim opterećenjima, ali i optimizaciji, digitalizaciji cjelokupnog procesa", najavio je ministar, podsjećajući da je novi akcijski plan za smanjenje parafiskalnih nameta, s oko 70-ak mjera, Vlada donijela krajem prošle godine.

Ministar je ponovio i kako će se ići na ukidanje vodnog doprinosa te najavio da će uskoro početi zakonska procedura izmjena i dopuna zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

"Riječ je o horizontalnoj mjeri koja se ne odnosi samo na gospodarstvenike, već obuhvaća i kućanstvo te fizičke osobe", rekao je Habijan na proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Krapina.

Tom je prigodom gospodarstvenike iz Krapinsko-zagorske županije upoznao s brojnim mogućnostima i mjerama koje slijede ove godine, a pozvao ih je i da u što većoj mjeri iskoristite europske fondove i bespovratna sredstva, pri čemu je posebno spomenuo modernizacijski fond.

"Ako gledamo modernizacijski fond, do 2030. godine stoji nam na raspolaganju gotovo 1,2 milijarde eura", rekao je, najavivši uz ostalo kako će uskoro biti raspisan nastavak poziva od 37,7 milijuna eura koji se tiče poduzetnika prerađivača, a bit će uključeni i poljoprivrednici za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju.

Župan krapinsko-zagorski Željko Kolar je naglasio kako gospodarstvo te županije kontinuirano bilježi rast prihoda i dobiti još od 2013. godine. "Imamo pokrivenost uvoza izvozom od 1,6 do 1,8 posto i to već niz godina. To je dovelo do toga da je Europa prepoznala kvalitetu proizvoda naših gospodarstvenika", rekao je Kolar.

Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović istaknuo je kako u Krapini kontinuirano raste broj zaposlenih, uz pad broja nezaposlenih, a rast gospodarstva vidi se i u proračunu. Ako gledamo prihode od poreza na dohodak 2013. godine je Grad Krapina imao prihode oko 17,5 milijuna kuna, a prošle godine smo negdje na 43,7 milijuna kuna, naveo je, dodajući kako je rastu prihoda gradova i općina pridonijeli i Vladini reformski potezi.