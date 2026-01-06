HAC: Stanje na autocestama je stabilno, HGSS je u pripravnosti

Unatoč snježnim padalinama koje su zahvatile veći dio Hrvatske, stanje na autocestama trenutačno je zadovoljavajuće, potvrđeno je iz Hrvatskih autocesta (HAC). Promet se odvija u zimskim uvjetima, no zasad nema dojava o zaboravljenim ili zaglavljenim vozilima niti većih izvanrednih situacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Otežan promet zbog snijega | Video: Čitatelj 24sata

Dok službe obavljaju posao na terenu, vozačima se i dalje savjetuje oprez, prilagođavanje brzine uvjetima na kolniku te korištenje zimske opreme.

U pripravnosti je i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), no, kako doznajemo, za sada nema potrebe za njihovim intervencijama. Zimski uvjeti zahtijevaju povećanu pozornost svih sudionika u prometu, no zasad nema ozbiljnijih poremećaja u prometnom sustavu.