ZIMSKI UVJETI

HAC: Stanje na autocestama je stabilno, HGSS je u pripravnosti

Piše Ivan Jukić, Bogdan Blotnej,
HAC: Stanje na autocestama je stabilno, HGSS je u pripravnosti
Foto: HAK

Promet se odvija u zimskim uvjetima, no zasad nema dojava o zaboravljenim ili zaglavljenim vozilima niti većih izvanrednih situacija

Unatoč snježnim padalinama koje su zahvatile veći dio Hrvatske, stanje na autocestama trenutačno je zadovoljavajuće, potvrđeno je iz Hrvatskih autocesta (HAC). Promet se odvija u zimskim uvjetima, no zasad nema dojava o zaboravljenim ili zaglavljenim vozilima niti većih izvanrednih situacija.

Otežan promet zbog snijega 00:58
Otežan promet zbog snijega | Video: Čitatelj 24sata

Dok službe obavljaju posao na terenu, vozačima se i dalje savjetuje oprez, prilagođavanje brzine uvjetima na kolniku te korištenje zimske opreme.

U pripravnosti je i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), no, kako doznajemo, za sada nema potrebe za njihovim intervencijama. Zimski uvjeti zahtijevaju povećanu pozornost svih sudionika u prometu, no zasad nema ozbiljnijih poremećaja u prometnom sustavu.

