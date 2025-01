HAC zatrpao kamenjem prilaz zelenom mostu: Mjesecima ne možemo na svoja zemljišta!

Prije tri-četiri mjeseca krenuli smo, kao i obično, do našeg zemljišta koje se nalazi s druge strane autoceste od našeg sela Svaguše u općini Zagvozd. I onda šok, jedini put kojim možemo prići zatrpan gromadama kamenja! Nema načina da više dođemo do zemlje, a tamo su nam drva koja izvlačimo za grijanje, priča nam tamošnji stanovnik Jozo Svaguša.

Njihova obitelj, ali i drugi sumještani koji na području Sridnje Gore, ostali su bez ikakvog pristupa svome zemljištu. Trebalo im je dosta dugo i da uopće saznaju tko je to napravio.

Foto: Google Maps Screenshot

'Rekli su da će biti put za nas...'

- Županijskom cestom Zagvozd-Šestanovac prije ulaska u selo vodi puteljak do zelenog mosta/prijelaza. Kad se radio autoput, dogovoreno je da će se ostaviti zeleni prijelaz da ljudi mogu doći do svojih ograda. Preko zelenog mosta se može proći, ali se ne može proći putem od Grabovca do naših ograda. To je put za selo, ne može se autom, već kamiončićem, frezom itd. To su kozji putevi, no mi imamo makadam kojim izvezemo drva. I sad je je sve blokirano - pojašnjava gospodin Jozo.

Kamenja je toliko da se vidi i na snimkama Google Mapsa i nemoguće je više proći tim putem. Mještani Svaguša odmah su kontaktirali općinu jer su prvo mislili da su put zagradile Hrvatske šume. Iz općine su saznali da su posao odradile Hrvatske autoceste (HAC), no zašto, odgovor nisu dobili.

Još jednom ističu kako su dobili obećanje da mogu koristiti zeleni prijelaz, te da im nije jasno zašto se to sad izigralo.

Foto: Privatni album

'Zeleni most je za životinje'

HAC je odgovorio na upit 24sata. Kamenje su natrpali po nalogu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša kako bi se zeleni most zaštitio - od ljudi. I ne samo na ovoj lokaciji.

- Vezano za navedenu lokaciju, a temeljem Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o prijelazima za divlje životinje, Inspekcija je utvrdila da se ovaj zeleni most koristi za ljudske aktivnosti poput vožnje vozilima preko zelenih mostova, te je naloženo da se poduzmu mjere među kojima je i mjera priječenja prolaza rampom ili kamenim gromadama. Kako bi se ove aktivnosti onemogućile, izrađen je projekt prema kojem se izvodi sanacija nekoliko zelenih mostova: Rošca, Konšćica, Vrankovića ograda, Srednja gora i Lendići na dionici Bisko - Ravča te Rasnica i Ivančno brdo na dionici Bosiljevo Josipdol, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik - navodi nam u odgovoru Kata Kuprešak iz Ureda Uprave Odjela za korporativne komunikacije HAC-a.

Delnice: Prijelaz za životinje Dedin na autocesti A6 Zagreb - Rijeka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Važna je i sigurnost prometa

Kako tumače dalje, do sada su obavljeni planirani radovi, između ostalih izveden je planirani gabionski zid na lokaciji “Vrankovića ograda” te su formirane kamene gomile na pristupnim putevima i trasama plinovoda kako bi se zapriječili prilazi zelenim mostovima. Obavljeno je ozelenjavanje i djelomično zatravljivanje, a sve sukladno projektu

Iz HAC-a navode kako su zeleni mostovi prijelazi koji životinje koriste za prelazak autoceste s jednog područja na drugo (dnevne i sezonske migracije) uz istovremeno nesmetano odvijanje prometa na autocesti. Građevina zeleni most je umjetni tunel na koji se nasipava zemlja, koja se zatim ozelenjava prioritetno autohtonim i pionirskim vrstama drveća i grmlja a sve kako bi se što bolje uklopio u prirodno stanište životinja. Zeleni mostovi služe i izgrađeni su isključivo za prijelaz životinjama i nisu namijenjeni ljudskim aktivnostima, ističu.

Delnice: Prijelaz za životinje Dedin na autocesti A6 Zagreb - Rijeka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Načelnik čeka odgovor

- Na ovaj način štite se populacije životinja i putevi njihovih migracija, a uz to i sigurnost prometa jer ukoliko se poremete putevi životinja, one će koristiti autocestu za prelazak. Također razumijemo i lokalno stanovništvo, međutim jasno je da zeleni most nije namijenjen za prijelaz ljudi, ali naglašavamo da se za pristup parcelama, sjeverno od zelenog mosta, nalazi podvožnjak kojim se preko državne ceste može doći s druge strane autoceste - ističu u HAC-u.

No mještani Svaguša smatraju kako su ovim potezom HAC-a oštećeni više od životinja. Načelnik Zagvozda, Miro Gaće, zbog problema svojih sumještana i sam je od HAC-a zatražio da riješe prolaz, no do danas nije dobio odgovor. Za prolaz kroz podvožnjak kaže nam kako nije upotrebljiv jer je s jedne strane blokiran.

- I načelnik ističe da nitko nema pravo zagraditi nam put, planiramo to i policiji prijaviti. Nitko ne smije blokirati put prema privatnim ogradama - zaključuju.