Hajdaš Dončić: Danas se propitkuje tko je Hrvat i kakvu muziku i koje pjevače slušaš

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u srijedu u Šibeniku, gdje je došao na otvorenje 14. Festivala alternative i ljevice Šibenik (FALIŠ), da je danas vrlo važno pokazati da postoji i "druga" Hrvatska koja je tolerantna i uključiva te da je potrebno dozvoliti i ljevici da jasno i glasno progovara.

"Danas kad se u Hrvatskoj propitkuje tko je Hrvat, a tko nije, ili kakvu muziku ili pjevača slušaš, festivali ljevice su vrlo važno mjesto za slanje određenih poruka. Nisam populist, ali ću reći da je sve politika. Politika je dolazak na određeni festival i nedolazak na određeni festival. I od toga se ne trebamo skrivati", rekao je Hajdaš Dončić novinarima na otvorenju FALIŠ-a.

Poručio je kako je danas vrlo važno pokazati da u Hrvatskoj postoji i neka "druga" Hrvatska, ona koja je tolerantna i uključiva, koja još uvijek razmišlja socijaldemokratski i koja se bori protiv nejednakosti za koju je rekao da nije samo ekonomska već postoji i u kulturi i pristupu kulturnom dobru.

"Ako želimo svi zajedno participirati u stvaranju neke zajednice, onda moramo dozvoliti i ljevici da jasno i glasno progovara. Ne samo o kulturnim temama, već o temama radništva te o ropstvu koje proizlazi iz bitcoina, kriptovaluta, umjetne inteligencije... a o tome u Hrvatskoj nitko ne priča, osim SDP-a", kazao je Hajdaš Dončić.

Predsjednik SDP-a osvrnuo se i na prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, najavljen za subotu u Zagrebu.

"Svi na prosvjed! To je moja prva poruka. Pozvao sam i ljude koji su desno, jer ovo pitanje nije pitanje ljevice, desnice i centra. Ovo je pitanje zdravog razuma. Imate u Hrvatskoj sustav koji ne funkcionira, javno zdravstvo se urušilo, sustav gospodarenja otpadom je urušen, dozvolili smo kriminalcima da za male novce talože opasan otpad po Hrvatskoj", rekao je Hajdaš Dončić.