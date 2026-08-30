Obavijesti

News

Komentari 1
ŽESTOKA PORUKA

Siniša Hajdaš Dončić pozvao na prosvjed u Gospiću: 'Desničari, nemojte biti pijuni HDZ-a'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Siniša Hajdaš Dončić pozvao na prosvjed u Gospiću: 'Desničari, nemojte biti pijuni HDZ-a'
Zagreb: Hajdaš Dončić i Đujić o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja Vladi RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu u Gospiću, ističući ozbiljne probleme s onečišćenjem i pozivajući desnicu da ne bude "pijun" HDZ-a.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u nedjelju je pozvao građane da se pridruže prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', koji će se 5. rujna održati u Gospiću, istaknuvši da je slučaj onečišćenja u tom gradu primjer 'mafijaškog kartela u Hrvatskoj', a poseban je poziv uputio desnici. "Nismo organizatori, ali pozivamo sve građane Republike Hrvatske i hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u koji je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje je uključena većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu”, rekao je Hajdaš Dončić tijekom posjeta varaždinskom Špancirfestu.

Dodao je da očekuje velik broj ljudi na prosvjedu te istaknuo da je SDP, kako je rekao, predložio način na koji bi se mogli sanirati problemi u Gospiću i Hrvatskoj.

"Mi ne kritiziramo samo, nego dajemo rješenja i pozivam sve, i javne osobe su se uključile, javne osobe iz ljevice i iz centra, pozivam i desničare da dođu. Nemojte biti pijuni HDZ-ovaca, dođite na prosvjed”, poručio je predsjednik SDP-a.

'PODMEĆU NAM...' HDZ uzvratio zbog 'uputa' koje kruže oko prosvjeda: 'Ovo je amatersko podmetanje!'
HDZ uzvratio zbog 'uputa' koje kruže oko prosvjeda: 'Ovo je amatersko podmetanje!'

Govoreći o Špancirfestu, kratko je rekao kako je dobar glazbeni program, dobra ponuda. Uz Hajdaš Dončića u Varaždin je došao i potpredsjednik Hrvatskog sabora i SDP-a te koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. koji je čestitao organizatorima Špancirfesta.

"Rijeke ljudi su i danas, ali su tako i svih deset dana na ulicama grada Varaždina. Emocije, energija je doista sjajna i pozitivna i mislim da to ne govori samo o Špancirfestu, nego govori o tome koliko je Varaždin uljuđen i uređen grad i zapravo je šlag na torti koji pokazuje zašto je Varaždin jedan od najrazvijenijih hrvatskih gradova”, rekao je Jakšić.

Upitan o mogućoj suradnji Špancirfesta i koprivničkog Renesansnog festivala, Jakšić je rekao da se svake godine dogovaraju oko manjih zajedničkih akcija te najavio dodatno povezivanje.

ONA DOLAZI Seve prozvala sve odreda: Neka molitelji i oni što hodaju za život dođu na prosvjed za Liku
Seve prozvala sve odreda: Neka molitelji i oni što hodaju za život dođu na prosvjed za Liku

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosiljnaveo je da je subotnji program Špancirfesta privukao između 25 i 30 tisuća ljudi na pojedinim lokacijama, dok je istodobno gradom španciralo još toliko posjetitelja.

„Dakle, više od 60 tisuća ljudi u gradu. I mogli ste vidjeti danas ujutro u 7 sati grad je bio čist, kao da ničega nije bilo”, rekao je Bosilj, istaknuvši da je cijeli festival prošao bez incidenata.

Govoreći o prometu tijekom festivala, istaknuo je da su prvog vikenda uvedene dvije posebne autobusne linije kojima je prevezeno više od tri tisuće putnika, dok ih je tijekom subote prevezeno više od dvije tisuće, što je, prema njegovim riječima, značilo najmanje 600 automobila manje u središtu grada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'
PRATITE UŽIVO

Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'

Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking...
Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...
SMRT U ČEKAONICI

Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...

Supruga preminulog Luke Palatinuša, Jasmina, opisuje dramatične trenutke u čekaonici hitne pomoći, gdje se njen suprug srušio pred očima drugih pacijenata, dok su liječnici pokušavali reagirati na njegove simptome
Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'
THOMPSON U VUKOVARU

Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Srbijanski predsjednik rekao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka, navodeći da bi ih, kada bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, trebalo slati "barem 12 puta dnevno".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026