Hajdaš Dončić: Jedino SDP može promijeniti naš društveni okvir

U Splitu je u subotu održan Glavni sabor SDP-a s kojega je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poručio da jedino SDP može promijeniti društveni okvir u Hrvatskoj, te da ne odustaju od temeljnih postulata SDP-a - antifašizma, borbe za prava žena i manjina uz lijeve ekonomske politike.

Jedino SDP može promijeniti društveni okvir u kojem svi moraju imati iste ili približno iste uvjete, kazao je Hajdaš Dončić na Glavnom odboru.

Rekao je da je razgovarao sa predsjednikom Glavnog odbora Zoranom Paunovićem te su zaključili da treba decentralizirati Ibler i Glavni odbor i vratiti se na teren među članstvo.

- Zoran i ja smo u kampanji spominjali povratak terenu. Ono što mogu zaključiti nakon što sam obišao Hrvatsku od Đurđenovca do Pazina, od Čakovca do Rijeke, da imamo tri stupa. Prvi stup je naša unutarstranačka snaga i energija koju osjećam bilo gdje. SDP se definitivno budi. To osjećam. I u Slavoniji, u Dalmaciji, Istri, Zagorju i Međimurju - istaknuo je Hajdaš Dončić.

SDP mediji i rejting agencije doživljavaju kao jedinu oporbenu stranku u Hrvatskoj, a jedan od stupova te stranke su i ekonomske politike, istaknuo je Hajdaš Dončić.

Poručio je da SDP čvrsto stoji uz svoje kandidate, kako u Splitu te uskoro u županiji, tako i od Dubrovnika do Trogira, odnosno svugdje gdje će se viti barjak SDP- a. Iskazao je punu potporu SDP-ovim načelnicima, gradonačelnicima i županima koji će braniti mandate na lokalnim izborima te onima koji će tek krenuti u izbornu bitku.

Predsjednik Glavnog odbora SDP-a i makarski gradonačelnik Zoran Paunović je izjavio je kako se sjednica Glavnog odbora SDP-a​ održava u Splitu što je u skladu s decentralizacijom kao novom praksom SDP-a u želji da se približi biračima i ojača lokalne organizacije.

Članovi stranke su složni oko decentralizacije, puno idu po terenu, a zajedništvo je jedini način da naprave iskorak i pobjede na svim sljedećim izborima, rekao je.

- U fokusu nam je povratak socijaldemokratskim tradicionalnim politikama. Zdravstvo je uvijek tema o kojoj naša stranka ima nešto za reći, pogotovo u svjetlu novih stvari koje su se događale na državnoj razini. U Splitsko-dalmatinskoj županiji su sve stvari u kojima se mogu napraviti ogromni iskoraci, a SDP tu ima puno toga za reći. Od mirovina i reforme mirovinskog sustava do povratka iskonskoj socijaldemokraciji - rekao je Paunović.