Hajdaš Dončić o slučaju Josipa Dabre: 'Plenković mora otići, ovo je prevršilo svaku mjeru'

Imali smo primjer bahatog ministra u Vladi, koji je ponašanjem izvan zakona i takav bio dobar premijeru Andreju Plenkoviću. A sad imamo i optužbe tog bivšeg ministra da je upozorio premijera o kriminalu u Hrvatskim šumama i poljoprivredi, ali mu je on rekao da šuti o tom. Ispod tog žita se krije nešto puno gore, vjerojatno neka ucjena, vjerojatno neki “dealovi”, kojima je HDZ sklon. Imamo najavu rata između HDZ-a i DP-a. Ali, rata za pozicije. Što nam to govori? Da Plenković mora otići jer ovo je prevršilo svaku mjeru. Nedavno mu je 75 posto građana to i poručilo, rekao je SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić u subotu, piše N1.

Kazao je i da Plenković ne upravlja Hrvatskom ili sustavom pa se zato sve to događa te jesu li Plenković i Penava znali za snimke prije.

- Vjerojatno jesu, ali ministar je upozoravao na kriminal, o čemu je Plenković šutio, što je kazneno djelo. No, kad imate slabog premijera, imate i slabu vladu. To je isključivo za izvanredne izbore pa neka građani odluče tko bi trebao upravljati Hrvatskom. Dabro je, ako ćemo biti racionalni i realni, otišao zbog snimke, no progovorio je o kriminalu i bio vrlo jasan kako je o njemu upozorio Plenkovića, koji je šutio. To je opasno. Ovdje se više ne radi o Dabri. Njegovo ponašanje, osobito u ovim okolnostima za društvo, je katastrofa, ali ovo je nešto gore - rekao je.

Kaže kako ne može tvrditi koja je pozadina puštanja snimke, ali tvrdi da je Plenković odgovoran za sve.

- Čovjek ga je upozoravao na kriminal. Njega treba prijaviti, osobito ako si premijer. Osim, ako nemaš neke svoje interese ili si vezan pa ne smiješ o tome pričati - rekao je te dodao da DP ne postoji od trenutka kad je ušao u Vladu s HDZ-om.

- O njima više ne želim, ali reći ću ovo, problem je Plenković. On je ključni problem hrvatskog društva -