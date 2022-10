Hajdaš Dončić: 'Plenković je pukao kao patkica, čudno je ovo što radi. SOA? Tražim izvješće'

Šef Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić za RTL komentirao je aferu INA te trebaju li građani biti zabrinuti s obzirom da se u javnom eteru spominju u orkestrirane operacije, centri moći s istoka i vanjski utjecaji.

- Nema razloga za zabrinutost. Mislim da je ovo politički spin Andreja Plenkovića. Žao mi je što njegovi poslušnici slijepo slijede velikog vođu. To se ne radi, to se ne radi ako si vladajući prema oporbi. Ima instrumenata i alata za fajt s oporbom, ali na taj način, to je ne ispod koljena nego ispod gležnja - kazao je Hajdaš Dončić.

Komentirajući izvješće SOA-e koje je dobio, Hajdaš Dončić je kazao da se u njemu ne spominju vanjski utjecaji.

- Zatražio sam izvješće SOA-e o jučerašnjim navodima gospodina Plenkovića jer moram napomenuti da je Ustav Članak 3. i 6. koji govori o višestranačju Biblija države. Tražim izvještaj da li je to točno što govori premijer Plenković da postoje strane sile, agenture, zaklade, koje financiraju ili utječu na rat hrvatskih političkih stranaka. To je suprotno Ustavu. Nakon što ću dobiti izvješće bit će procjena hoćemo li ga pozvati na zatvorenu sjednicu odbora. Nadam se da ćemo izvješće dobiti za par dana, jedan dio će biti klasificiran, ali je ono jedini način da se raščisti ta priča da li Plenković ima neka saznanja. Možda se ujutro probudio, nešto konzumirao preko noći čudno pa mu je nešto otišlo u lijevo ili desno. Ako dođe do sjednice on će na nju biti pozvan. On je za mene pukao kao patkica, čudno je ovo što radi - kazao je Hajdaš Dončić.

Kazao je i kako je "pukao kao patkica" najnormalniji politički žargon.

- Možete kao zastupnik upotrijebiti riječ. Ali kako bi vi tumačili da vam netko dođe i kaže vam 'strane sile stoje iza oporbe', nevezano koje. Je li normalno da on dođe u posjet Zračnoj luci Zadar i da tamo lažiraju da je netko milijunti putnik. To je čisti politički trik - kazao je Hajdaš Dončić.

Komentirao je i vidi li u današnjim izjavama da HDZ upire prstom u predsjednika republike.

- Vjerojatno je njima jedna od meta i predsjednik. Predsjednik ne stoji iza oporbe. U kakvom sam kontaktu osobno s njim? Kad se čujemo ne razgovaramo o politici. Ima svoje stavove i odgovara za svoje postupke. Nije član niti jedne političke stranke - kazao je Hajdaš Dončić.

Kazao je i da ne zna čuje li se predsjednik s drugim političkim akterima.

- Ima svoj program i dosljedan je u tome - kazao je Hajdaš Dončić.

