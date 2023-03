HAK: Na graničnom prijelazu Tovarnik-Šid čeka se sedam sati

Bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, u unutrašnjosti povremeno i povećanu, no zadržat će se uglavnom suho, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u gorju s jakim udarima, a popodne u središnjim i istočnim predjelima u okretanju na jugoistočnjak. Na moru će puhati umjereno i ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, no još tijekom jutra uz obalu bura i tramontana. Ujutro na kopnu mraz. Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 16 stupnjeva Celzijusovih.

Foto: meteo.hr

HAK: Čekanje i po sedam sati na graničnim prijelazima

Na graničnom prijelazu sa Srbijom Tovarnik/Šid teretna vozila na ulaz čekaju sedam sati, a na izlaz tri sata, dok na prijelazu Bajakovu/Batrovci na izlaz teretnjaci čekaju jedan sat, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti je moguća poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama pa iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U prekidu je katamaranska linija Ubli - Vela Luka - Hvar - Split.

