Zatvoreni su i Jadranska magistrala između Senja i Sv. Marije Magdalene, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački, Paški i most dr. Franje Tuđmana.

Obilazak dionice A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC27 i DC50); a A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica-Delnice starom cestom kroz Gorski kotar-DC3. HAK je u 17,40 sati javio da je kolona vozila između tunela Lučice i čvora Delnice duga oko 2 km te se povremeno zatvara tunel Lučice, pa se moli vozače da koriste izlaz Ravna Gora.

Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Čavle i Kikovica; brza cesta Solin-Klis (DC1); Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, DC25 Brušane-Baške Oštarije-Karlobag (zbog snježnih zapuha i vijavice). 

Na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na Jadranskoj magistral (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog i lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica (LC58107) dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na Krčkom mostu (DC102) zabrana je prometa za I. i II. skupinu vozila u oba smjera (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom, dostavna vozila, kombi vozila, kombi vozila s prikolicom i kamioni s ceradom do 6t nosivosti) zbog olujnog vjetra.

Zbog stvaranja snježnih zapuha i vijavice koja znatno smanjuje vidljivost, olujne bure koja nanosi snijeg na kolnik te stvara led, vozače se poziva na krajnji oprez na dijelu državne ceste DC1 Gračac-Knin između Malovana i Zrmanje. U tijeku je zimsko održavanje cesta. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Večeras od 22 sata od ujutro u 6 sati zbog radova kroz tunel Učku vozit će se uz privremenu regulaciju prometa, a tunel neće biti zatvoren za promet.

Snijeg (susnježica) mjestimice pada u gorskim predjelima. U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Ponegdje ima i magle. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na više cesta u Gorskom kotaru i Lici. Županijska cesta ŽC5217 Dobroselo-Mazin je zbog snježne vijavice zatvorena za sav promet.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih epidemioloških kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.

Zbog olujne bure u prekidu su: trajektne linije Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak, 401 Zadar (Gaženica) Ist-Olib-Silba-Premuda, 638 Sumartin-Makarska, 338 Lopar-Valbiska, 334 Porozina–Brestova, 636 Split-Rogač; brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak, 409 Zadar-Preko; katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, 9401 Zadar-Premuda-Silba-Olib, 9602 Split-Vis, 9604 Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Split-Hvar-Korčula, Milna-Rogač-Split, Šibenik-Žirje-Kaprije.

Trajektna linija 631 Split-Supetar biti će uspostavljena u 18,15 s polaskom iz luke Split. 

Trajektna linija 606 Trogir (Soline)-Drvenik Mali-Drvenik Veli s polaskom u 19,30 plovi na relaciji Trogir-Drvenik Veli bez uplova u Drvenik Mali.

Trajekt na liniji 532 Šibenik - Kaprije - Žirije ne pristaje u luci Žirije.

Za utorak također crveno i narančasto upozorenje DHMZ-a za obalno područje

Crveno upozorenje za vjetar izdano je iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak, 11. siječnja, za područje Riječke regije, Kvarnera, Velebitskog kanala i Dalmacije, a narančasto za regije: Knin, Split, Dubrovnik i zapadnu obalu Istre.

Na području Riječke regije očekuje se olujna, podno Velebita i orkanska bura s najjačim udarima vjetra većim od 130 kilometara na sat, pa su iz DHMZ-a poručili kako treba poduzeti mjere za samozaštitu.

Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom, istaknuto je.

Na području Kvarnera i Kvarnerića očekuje se mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra od 45 do 80 čvorova (85-150 km/h), u Velebitskom kanalu olujna, mjestimice moguća orkanska bura s najjačim udarima vjetra od 45 do 100 čvorova (85-185 km/h), dok se u Dalmaciji očekuje mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra od 40 do 80 čvorova (75-150 km/h).

Iz DHMZ-a savjetuju da se izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa tko putuje treba pratiti informacije o prometu.

Narančasto upozorenje izdano je za Kninsku regiju gdje se očekuju olujni, lokalno i orkanski udari bure s najjačim udarima vjetra od 65 do 130 km/h, za regiju Split i Dubrovnik gdje je moguća olujna bura s orkanskim udarima, najjači udari vjetra od 75 do 130 km/h, te na području zapadne obale Istre gdje se očekuje mjestimice vrlo jaka bura s najjačim udarima vjetra 35-60 čvorova (od 65 do 110 km/h).