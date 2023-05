HAK poziva vozače na dodatan oprez: Na A1 kod čvora Ploče u smjeru Zagreba uočili pješaka

a većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a Hrvatski autoklub je u 7 sati upozorio na dodatan oprez zbog uočenog pješaka na autocesti A1 na 475. km između čvora Ploče i čvora Vrgorac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h.

HAK podsjeća i da je uz povoljne vremenske uvjete u prometu svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravam se da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima.

Bicikliste, mopediste i motocikliste također se podsjeća da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Zbog vode na kolniku ili odrona za sav promet zatvorene su: DC36 Karlovac-Šišljavić (u mjestu Karasi), Donja Kupčina-Šišljavić, Jamnička Kiselica-Lijevo Sredičko te u Rožan Bregu i Skender Brdu; DC229 kod skretanja za Gornje Brezno (odron); ŽC2221 Marija Bistrica-Globočec (klizište); ŽC2245 Sveti Martin na Muri; ŽC3034 Luka-čvor Vrbovec; ŽC3149 Husje-Kobilić Pokupski; ŽC3156 Žažina-Mala Gorica-

Zatvorene su i ŽC3275 u mjestu Stankovac; ŽC3253 Košutarica-Mlaka; ŽC3275 Stankovac-Slana; ŽC5203 Dobroselo-Srb-Otrić; ŽC6027 u mjestu Krupa; LC25009 Jamno (klizište); LC25112 Gačice-Stažnjevec; LC25020 Jelovec Voćanski; LC67203 Kotezi-Dusina; LC67207 Vrgorac-Orah; LC67209 Draževitići-Veliki Prolog.

Večeras će na autocesti A1, od 20 sati do 6 sati ujutro biti zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Maslenica (Rovanjska) u smjeru Dubrovnika. Obilazak: čvor Sveti Rok (A1) - D50 - D27 (Gračac) - D54 (Zaton Obrovački) - D8 - čvorMaslenica/Rovanjska (A1); a od 22 do 4 sata ujutro dionica između čvorova Ogulin i Brinje u oba smjera (zbog vježbe u tunelu Mala Kapela). Obilazak: čvor Ogulin (A1)-Oštarije-Josipdol (DC42)-čvor Brinje (A1) i obrnuto.

Zbog radova će i na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 20 do 5 sati ujutro biti zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1; na autocesti A6 Rijeka-Zagreb od 22 do 6 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Vrbovsko samo u smjeru Zagreba. Obilazak: čvor Delnice (A6)-DC3-DC42-čvor Vrbovsko (A6), Također od 22 do 6 sati ujutro za sav promet zatvara se državna cesta D674 od čvora Prapratno do čvora Zaton Doli (Stonska obilaznica). Promet će se preusmjeravati državnom cestom DC414 Prapratno–Ston u oba smjera.

Zbog vode na kolniku ili odrona vozi se uz ograničenja na cestama: DC27 u Obrovcu zbog sanacije odrona vozi se jednim trakom, uz regulaciju semaforima; DC227 u mjestu Banfi zbog klizišta vozi se jednim trakom, uz privremenu regulaciju; DC60 u mjestu Čaporice (zbog odrona); ŽC2219 Pila-Sljeme (zbog odrona); ŽC3034 Vrbovec-Križevci između mjesta Vrbovečki Pavlovac i Gornji Tkalec (zbog vode na kolniku).

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na graničnom prijelazu Županja u teretnom se prometu čeka sat vremena na ulazu u zemlju.