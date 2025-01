HAK: Predmet na A6 između Grobnika i čvora Oštrovica

Za sve skupine vozila otvoreni su: A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A6 Rijeka-Zagreb; Paški most; Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku. Zbog vjetra, na Krčkom mostu, autocesti A7 Rijeka istok-Šmrika, DC99 između čvora i mjesta Križišće, Kraljevica-Križišće i Jadranskoj magistrali od Bakra do Novog Vinodolskog i od Senja do Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Moguća je poledica. Ponegdje ima i magle.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i na put ne kreću bez zimske opreme.

U pomorskom prometu nema poteškoća.