HAK: Vozači, oprez! Kolnici su mjestimice mokri, u Gorskom kotaru i Lici pada ledena kiša

Kolnici su jutros mjestimice mokri i skliski, a u Gorskom kotaru i Lici mjestimice pada snijeg i ledena kiša, javio je Hrvatski autoklub (HAK) koji upozorava da je zbog niskih temperatura moguća poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima te da unutrašnjosti ima i magle.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Danas od 14 do 15 sati na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče zbog radova prekidat će se promet između čvorova Šibenik i Vrpolje po dva puta u oba smjera u maksimalnim trajanjima do 15 (petnaest) minuta.

Danas od 8:30 do 13:30 sati, zbog radova, zatvara se državna cesta DC70 Omiš-Naklice-Gata-čvor Blato na Cetini, između Omiša i Zakučca. Obilazak je županijskom cestom ŽC6142 Naklice-Tugare-Strožanac te državnom cestom Strožanac-Omiš.

Večeras od 23 do 4 sata ujutro višekratno i kratkotrajno prekidat će se promet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb od čvora Oštrovica do naplate Rijeka (uključujući naplatu Oštrovica) te od naplate Rijeka do prilaza čvoru Kikovica u oba smjera, zbog isključivanja izvanrednog prijevoza s autoceste na državnu cestu DC3.

Zimski su uvjeti te je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna zimska oprema na cestama u Lici: DC1 Vaganac-Korenica-čvor Udbina-Ondić-Gračac; DC25 Korenica-Lički Osik i Gospić-Karlobag; DC42 u mjestu Poljanak; DC52 Špilnik-Korenica; DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo; DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje; DC429 Selište Drežničko-Prijeboj; DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča; ŽC5203 Doljani-Dobroselo; ŽC5140 Krasno Polje; ŽC5217 Donji Lapac-Mazin; ostale županijske i lokalne ceste na području Senja, Korenice i Donjeg Lapca.

Zbog vode na kolniku zatvorene su pojedine državne, županijske i lokalne ceste u Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji: DC36 Karlovac-Šišljavić-Pokupsko u mjestima Blatnica, Donja Kupčina, Gradec Pokupski i Sunčani Brijeg; DC47 Rosulja-Hrvatska Kostajnica-Dvor; ŽC3131 Gornja Jelenska-Podgarić; ŽC3156 Mala Gorica-Žažina (na makadamskom dijelu ceste); ŽC3167 Međurić-Malo Vukovje; ŽC3275 Stankovac-Slana u mjestu Donje Jame; ŽC5146 Donji Kosinj-Rudinka; Kosinjski most-Studenci; ŽC5153 Gornji Kosinj-Bakovac; ŽC5203 Dobroselo-Srb; ŽC3253 Košutarica-Mlaka; ŽC33086 Skela-Donje Selište u mjestu Donja Skela; LC67209 Draževitići-Veliki Prolog; LC59045 Mihaljevac; NC8 Madžari-Blinja.

Na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva privremeno je zatvoren izlazni krak čvora Matulji iz smjera graničnog prijelaza Rupa u smjeru Opatije i Pule. Promet je na čvoru Jurdani preusmjeren na državnu cestu DC8 za Pulu/Opatiju i Matulje.

Na graničnom prijelazu Bajakovo se u teretnom prometu čeka sat vremena na izlazu.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Najčitaniji članci