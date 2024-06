Hakeri napali stranice hrvatskih institucija! Habijan: 'Službe su brzo reagirale. Sve istražujemo'

Hakeri su u srijedu u popodnevnim satima izveli DDoS napad na nekoliko internetskih stranica institucija u Hrvatskoj. Među napadnutima su bili Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB i Zagrebačka burza. Oko 20 sati proradile su sve stranice.

- Došlo je do kibernetičkog napada na dio državne informatičke infrastrukture. Uslijed toga je zapravo došlo do nedostupnosti stranica Porezne uprave. Službe su odmah reagirale i to je sanirano i normalno funkcionira. Sada će na forenzici biti da odredi koje su eventualne posljedice - rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan za Dnevnik.hr.