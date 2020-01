Hakerski napadi na Morski hr. nakon vijesti o uređaju NASA-e

Nakon niza članaka o tajanstvenom uređaju koji su hrvatski ribari izvukli kod Mljeta, a za koji se ispostavilo da je stigao iz NASA-e, portal Morski.hr više od 24 sata borio se s napadima na servere.

Ukupno je bilo 725 pokušaja napada, od kojih najveći postotak odlazi na lokacije u SAD-u.

Na dan napada na servere portala Morski.hr članci na temu tajanstvene kutije koju je s dna mora izvukao ribar Darko Kunac puno su se otvarali upravo na tlu SAD-a, nakon što su vijest prenijeli svjetski mediji, među njima i britanski Daily Mail.

Foto: Morski hr

'Ovo je naša zemlja i naše more, dok god je tako, nama ćete odgovarati na pitanja'

Morski.hr napadnut je nizom sinkroniziranih DDOS napada sa stotinama ili tisućama kompjutera uz nekoliko desetaka pokušaja ulaska u administrativne opcije portala. U jednom trenutku server je pao na nekoliko minuta, ali osim toga, nije bilo veće štete.

- Bez potrebe za nagađanjem što je razlog ili tko stoji iza toga, ovim putem želimo javno reći: kritizirat ćemo i dalje kad god se neće dovoljno ili uopće štititi Jadran, njegovi ljudi, običaji i živi svijet. Ovo je naša zemlja i naše more, a dok god je tako, nama ćete odgovarati na pitanja! - poruka je urednika portala Morski.hr Jurice Gašpara.

Ribar izvukao uređaj

Podsjećamo, prije nepunih tjedan dana posada ribarskog broda Marian II sa 140 metara dubine povukla je uređaj koji im je pokidao mreže. Uređaj su 'ulovili' između otoka Mljeta i otočića Svetog Andrije u dubrovačkim Elafitima.

Portal Morski.hr koji je o tome prvi i detaljno izvještavao, dobio je dokument koji je potvrdio da je uređaj u Hrvatsku stigao u studenom i to s adrese Stennis Space Centar, odnosno američkog svemirskog centra NASA-e.

Foto: Darko Kunac Bigava/Morski.hr

'Ne dam dok ne plate'

Amerikanci su tražili da im se vrati uređaj koji je, prema tvrdnjama Darka Kunca koji ga je izvukao s dna mora, na njihovu brodu napravio štetu od 20 tisuća kuna. Amerikanci su naletjeli na tvrdog pregovarača.

- Iskrcali smo taj pakleni stroj, evo maloprije sam ga predao. Platili su mi štetu, sve je bilo u redu u primopredaji. Potpisali su oni papir da sam im preda, sve je ok. Pokušao sam snimiti, ali nisu mi dali da slikam - ispričao nam je ribar Darko Kunac, koji je pronašao neobični uređaj za koji se uspostavilo da je s američkog broda koji je ranije prolazio tom rutom.

Foto: Darko Kunac Bigava / Morski.hr

- U početku pregovora je bilo nezgodno, bilo je prgavo. Mislili su ti Amerikanci da sam nekakav somalski pirat ili tko zna što, mislili su da žvačem koku, da ću im izvući milijune. A onda sam im ja rekao da mene to ne interesira, da imam svoju pamet i da se sa mnom neće igrati. Zaprijetio sam im da ću baciti stroj u more i da sam tvrd orah. Razočaran sam da oni mogu ovako doći pred moju kuću, u moje dvorište i onda me ovako zafrkavati. Što je ovo, tko ovo dozvoljava? Kako bi se oni osjećali da ja dođem ispred Houstona i da im ovako izvodim? Da dođem kod njih u vrt i radim što hoću? Ajde, molim te. Ma... bolje da mučim. Što se tiče novca, izvukao sam koliko mi je trebalo, pokrio sam svoju štetu. Nisam se htio puno natezati s njima - ispričao nam je ribar Darko.

Tema: Hrvatska