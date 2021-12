Nakon što se proširila vijest o stranici 'Hrvatski izdajice' - registru imena, adresa i ostalih podataka političara, znanstvenika, novinara, saborskih i gradskih zastupnika, poduzetnika, pjevača, policajaca, nogometaša, ravnatelja škola i učitelja koje antivakseri smatraju izdajicama naroda i njihovih članova obitelji, skupina nepoznatih programera je uzela stvar u svoje ruke. Hakirali su stranicu.

Bernarda Jug, po zanimanju učiteljica, pozvala je svoje pratitelje da upisuju podatke u registar kako bi im se 'sudilo po Prirodnim i Božjim zakonima', no nije poznato tko ju je napravio. Sve što smo mogli otkriti je da stranica vodi do servera u Rusiji. No, postoje ljudi koji su vješti u programiranju.

Prvo su se na popisu našli Bernarda Jug i poznati antivakseri, a zatim su hakeri počeli ubacivati slike penisa uz imena. Ubrzo su fotografije 'most wanted izdajnika' zamijenile fotografije muškarca zamaskiranog u penis koji u rukama drži veliki kondom.

Nakon toga u registru su se počele pojavljivati dijelovi kodova i poruke kao što je 'Koje voće i povrće volite' i 'Niste normalni'. Potom je ekipa koja drži stranicu pokušala sve obrisati, ali su ih vješti hakeri u tome zaustavili i u potpunosti preuzeli registar.

- Nice site, I think I'll take it (Lijepa stranica, mislim da ću ju uzeti) - bila je samo jedna od poruka.

Među fotografijama 'most wanted izdajnika' uskoro se našla i fotografija Donalda Trumpa te bonobo majmuna usred snošaja. Uskoro, kada bi se googlala stranica, odvelo bi na YouTube i pjesmu Ricka Astleyja 'Never gonna give you up'. Potom i na pjesmu 'Because I got high' od Afromana.

Ali tu nije bio kraj. Uskoro je stranica preusmjeravala na poruku '...ali im je zabavno s*ati po stranici'.

Potom i na 'Cijepite se moroni. pseudoznanstvenike u prdekanu! Živio drug Tito' i 'Dakle, apsolutni kreteni'.

Imena ljudi koji su ocijenjeni kao izdajice počele su mijenjati lascivne poruke, adrese na kojima žive su obrisane, a 'Most wanted' je vodio na gay.porn.com.

No ni to nije bilo dosta. Odjednom su se na stranici pojavila imena za koja su neimenovani hakeri ustvrdili da su ljudi koji su sasvim ozbiljno upisivali imena u registar, a nakon toga, stranica je u potpunosti skinuta.

Nije poznato hoće li to utjecati na samu policijsku istragu, obzirom da nam je MUP danas potvrdio da se vrše izvidi oko kršenja zakona na temelju kojeg se diže kaznena prijava po službenoj dužnosti. Kako doznaje Nova TV, tvorce 'registra' traži i SOA.

- Oni koji su organizirali ovu stranicu vjerojatno imaju namjeru prikriti svoje djelovanje. Izazvati neželjene posljedice u društvu - poticanje nasilja i izazivanje nereda. Međutim, već se naziru neke naznake da su građani, ljudi koji prate stranicu počeli to ismijavati što je dobro jer slijediti ovakve stranice nije baš dobro za društvo jer može izazvati neželjene posljedice, poput nemira i tako dalje - rekao je Željko Sičaj s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

- Možda će biti malo teže, ali službe imaju načine kako doći do onih koji stoje iza stranice - dodao je.

Obzirom da su navedeni i predsjednik, premijer, ministri, Sičaj kaže da je upravo zbog toga, s obzirom na to da su štićene osobe, vidljiva i nacionalna ugroza, a uključena je i njihova sigurnost. Pokretači stranice su prekršili zakon, a mogli bi odgovarati i oni koji su upisivali imena.

- Prije svega poticaj na mržnju i nasilje, ali vjerojatno će SOA, koja se uključila u istragu to bolje definirati, ali svakako svi koji budu ispunjavali na stranici mogu biti odgovorni - istaknuo je.

No u svakom slučaju, i ovaj 'registar' završio je kao i onaj bivšeg ministra branitelja Mije Crnoje.

Podsjetimo, on je bio ministar samo šest dana zbog malverzacije sa zemljištem, a htio je objaviti 'registar izdajnika'. I tada su se neimenovani ljudi udružili i sami sebe upisivali u registar kako bi pokazali da javni linč na temelju subjektivnih razloga nije prihvatljiv niti je dio demokratskog društva.