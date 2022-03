Hakerska skupina Anonymous objavila je da je hakirali ruske streaming servise Wink i Ivi te televizijske kanale Russia 24, Channel One, Moscow 24 i da putem njih emitira ratne strahote iz Ukrajine.

Anonymousi su dodali i da su na ruskom vojnom radiju objavili slike trolova, prenosi Guardian.

Anonymousi su ranije tvrdili kako su onesposobili opskrbu goriva u vlasništvu tvrtke koja nudi telekomunikacijske usluge ruskim državljanima. Tvrdili su i da su presreli rusku vojnu komunikaciju te srušili rusko ministarstvo obrane i ostale medijske portale koji šire dezinformacije.

- To što su Anonymousi srušili neku propagandnu stranicu na pola sata, Rusiji ne znači ama baš ništa. S napadom na vojne sustave drugačija je priča, no i tu ne vjerujem da Rusi nisu bili spremni na to - ispričao nam je prije nekoliko dana jedan stručnjak za informacijsku sigurnost dodajući kako je svaki hakerski napad na Rusiju u ovom trenutku pucanje u prazno:

- Rusi su već zaštitili ono što su mislili zaštititi. Da sam ja u vladi Rusije, prva pomisao bi mi bila kako se obraniti od cyber napada, jer znam da će cijeli svijet imati oči uperene u mene.