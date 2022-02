Onesposobili smo opskrbu goriva u vlasništvu tvrtke koja nudi telekomunikacijske usluge ruskim državljanima, objavili su Anonymousi, skupina koja je od četvrtka u cyber ratu s ruskim hakerima. Tvrde da su presreli rusku vojnu komunikaciju te srušili rusko ministarstvo obrane i ostale medijske portale koji šire dezinformacije.

- To što su Anonymousi srušili neku propagandnu stranicu na pola sata, Rusiji ne znači ama baš ništa. S napadom na vojne sustave drugačija je priča, no i tu ne vjerujem da Rusi nisu bili spremni na to - priča nam stručnjak za informacijsku sigurnost dodajući kako je svaki hakerski napad na Rusiju u ovom trenutku pucanje u prazno: “Rusi su već zaštitili ono što su mislili zaštititi. Da sam ja u vladi Rusije, prva pomisao bi mi bila kako se obraniti od cyber napada, jer znam da će cijeli svijet imati oči uperene u mene.”

Dodaje da Rusija takvu komunikaciju, barem onu koja je ključna, neće voditi kroz državne sustave.

- Rusi su mogli ovdje imati dva načina za obranu. Prvi je da podmeću lažne ili nevažne informacije hakerima gdje ih oni lako mogu uhvatiti kao mamac, ili da imaju posebni privatni kanal koji nije povezan s nikakvim vladinim serverom - objašnjava, naglasivši kako većina u ovoj teškoj situaciji, pa i hakeri, pokušavaju na ovom sukobu povećati svoj ugled.

- Ako presretnete komunikaciju dva vojna oficira, oni sigurno na tom kanalu neće pričati o tome kako i kad će napasti neku ukrajinsku lokaciju - kaže.

A što ako Anonymousi uspiju značajnije probiti ruske vojne komunikacije?

- Mogu ih eventualno usporiti. Rusi će i dalje nastaviti gdje su stali. Svatko ozbiljan poput jedne Rusije s ponajboljim svjetskim hakerima zna da je danas sve bazirano na serverima i oblaku, i premda je to najbrži oblik komunikacije, netko od Rusa je morao misliti o najgorem - zaključuje.

