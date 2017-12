'Halo policija, uhitite mog zeta. Kćer mi nije dirnuo 2 mjeseca'

Odmah da ste uhitili mog zeta. Kćer mi nije ni ‘dirnuo’ već dva mjeseca!, žalila se policajcima jedna nasekirana majka. Nazvala je na broj 192 i zahtijevala policiju da reagira.

To je samo jedan u nizu od najmanje 388.714 poziva koliko su ih do 22. prosinca zaprimili djelatnici Operativno-komunikacijskih centara. Više od 90 posto poziva bilo je za sve žurne situacije, no među njima su se našli i oni čudni, smiješni, neobični i oni koji ‘nisu s ovoga svijeta’. S obzirom na to da moraju provjeriti sve navode, tako su u jednom mjestu morali do auta na kojem je bila vrećica. Vozač je rekao da je unutra opasan sadržaj. Hitno ga je pregledao pirotehničar, a u njoj je bilo smeće. Naime, upravo ga vozač bacio sa sedmog kata zgrade i netko mu ga je vratio. Na kraju ga je bacio u koš.