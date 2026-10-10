HALO, PUTIN Trump i Melania ga zvali za rođendan. Poželjeli mu dobro zdravlje. Evo što kažu

Američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania čestitali su ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu 74. rođendan, priopćio je Kremlj.

Trump je Putinu tijekom telefonskog razgovora održanog u petak poželio uspjeh i dobro zdravlje te mu prenio pozdrave svoje supruge Melanije, izjavio je Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov, a prenijela ruska državna novinska agencija TASS. Putin je zahvalio Trumpu na čestitkama.

Prema Ušakovu, razgovor, za koji je Kremlj naveo da je bio šesti između dvojice predsjednika ove godine, protekao je dobro. Ni Putin ni Trump nisu željeli prvi prekinuti telefonski razgovor, rekao je.

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Nakon zadnjeg razgovora s Putinom, Trump je objavio dogovor prema kojem će više od 300.000 tona dizelskog goriva odmah biti stavljeno na raspolaganje Sjedinjenim Američkim Državama i svjetskom tržištu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij oštro je kritizirao sporazum, rekavši da on predstavlja ulaganje u rat protiv Ukrajine, koji bi trebalo okončati, a ne produžavati.

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Putin i Trump razgovarali su i o ratu u Ukrajini, rekao je Ušakov. Putin je jasno dao do znanja da ruski stav o ciljevima onoga što Moskva naziva svojom „specijalnom vojnom operacijom” ostaje nepromijenjen, dodao je.

Ušakov je također rekao da Putin cijeni Trumpa i njegov tim zbog usmjerenosti na dijalog s Rusijom. Dvojica predsjednika mogla bi se sastati na samitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Kini sredinom studenoga, iako datum sastanka još nije dogovoren.

Rusija vodi rat protiv Ukrajine od veljače 2022. Washington već mjesecima provodi pritisak na obje strane kako bi se postigao mirovni sporazum.

U srijedu, na Putinov 74. rođendan, Rusija je izvela posebno intenzivne napade na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 25 ljudi, prema navodima ukrajinskih vlasti.