Pao dogovor Trumpa i Putina! 'Ruski dizel stiže na tržište, cijene bi mogle brzo pasti'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postigao dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o puštanju velikih količina dizela na svjetsko tržište. Tvrdi da će taj potez pomoći u snižavanju cijena goriva u SAD-u, koje su snažno porasle nakon početka rata s Iranom u veljači. Prema Trumpovim riječima, Rusija će odmah pustiti na tržište 300.000 tona dizela, u studenome dodatnih 500.000 tona, a nakon toga još milijun tona, prenosi BBC.

- Zahvaljujući našoj POTPUNOJ KONTROLI nad Hormuškim tjesnacem i ovoj velikoj objavi o ruskim energentima, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, cijeli svijet, PAST ĆE U REKORDNOM IZNOSU I TO BRZO! - napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Ubrzo nakon njegove objave američko Ministarstvo financija službeno je izdalo privremenu dozvolu kojom se omogućuje plasiranje ruskog dizela na tržište.

- Tijekom telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 9. listopada , znatna pozornost posvećena je izgledima za rješavanje ukrajinske krize, a dotaknuta je i situacija oko Irana i različiti aspekti bilateralnih odnosa. Tijekom rasprave o globalnoj energetskoj situaciji, Rusija je potvrdila svoju spremnost za opskrbu naftom i naftnim derivatima američkog i globalnog tržišta. Uvjeren sam da će to imati pozitivan utjecaj na cijelo globalno gospodarstvo. Potvrđen je dogovor o nastavku osobnih kontakata između predsjednika dviju zemalja, kao i suradnja između predsjedničkih administracija, specijalnih službi i drugih agencija - poručili su iz Kremlja.

Cijene goriva stvaraju pritisak na Trumpa

Cijene dizela u SAD-u udvostručile su se od početka rata s Iranom, što dodatno opterećuje republikance uoči izbora za američki Kongres. Prema podacima automobilskog udruženja AAA, prosječna cijena galona dizela trenutačno iznosi 6,28 dolara. Krajem rujna dosegnula je rekordnih 6,53 dolara.

Dogovor je pozdravio i Kiril Dmitrijev, Putinov izaslanik, koji je na društvenim mrežama poručio da će rusko-američka suradnja u području dizela i energetike koristiti cijelom svijetu.

Trump traži načine za snižavanje cijena

Ovo je najnoviji potez američkog predsjednika kojim pokušava ublažiti rast cijena goriva. Ranije ovog tjedna Trump je rekao da razmatra privremenu obustavu saveznog poreza na benzin. Najavio je i da će dopustiti korištenje dizela obojenog crvenom bojom na američkim autocestama bez plaćanja saveznog poreza.

Osim toga, izvršio je pritisak na članice skupine G7 da iz svojih strateških zaliha oslobode 100 milijuna barela nafte i dizela kako bi ublažile zabrinutost zbog opskrbe.

Trump je ranije podržavao i pozive na zabranu izvoza dizela iz SAD-a, a sada najavljuje da bi dodatne količine ruskog goriva mogle pomoći u obaranju cijena na svjetskom tržištu.