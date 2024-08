Hamas ga je oteo prije deset mjeseci, Izraelci su ga sad uspjeli spasiti: To je pravo čudo!

Izraelska vojska objavila je kako je nakon desetomjesečnog zatočeništva spasila Kaida Farhan Al-Qadija, kojeg je Hamas oteo 7. listopada prošle godine, javlja CNN.

- Spašen je s područja južne Gaze, bila je to kompleksna operacija - poručuju iz izraelske vojske.

Foto: Courtesy of Bring Them Home Now

Dodaju kako se 52-godišnjaka, inače oca 11-ero djece, odmah prebacilo u bolnicu na kontrolu..

- Stabilno je i prebacujemo ga u bolnicu. Njegova obitelj upoznata je s detaljima - poručuju Izraelci.

- Njegov povratak kući je pravo čudo. Ali moramo se sjetiti da postoji još 108 zarobljenika koji doživljavaju zlostavljanje - poručuju iz organizacije koja okuplja obitelji otetih u napadu na Izrael 7. listopada.