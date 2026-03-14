Hamas pozvao Iran da ne napada susjedne zemlje, ali podržao pravo na odgovor

Ovo je prvi put da je skupina javno komentirala iranske politike. Od početka rata izražavala je solidarnost s Iranom, no dosad nije zaprijetila vlastitim osvetničkim djelovanjem. "Premda skupina priznaje pravo Irana da odgovori na ovu agresiju svim dostupnim sredstvima u skladu s međunarodnim pravilima i zakonima, poziva našu braću u Iranu da ne gađaju susjedne zemlje", kazao je Hamas. Također, militantna skupina je pozvala sve zemlje u regiji i međunarodne organizacije da odmah zaustave rat.

Izrael i Hamas su pristali na prekid vatre u Pojasu Gaze koji je stupio na snagu u listopadu, no otada redovito izbija nasilje.

Iako su se izraelski napadi na Gazu smanjili na početku rata s Iranom, u međuvremenu su ponovo postali učestaliji.

Proiranska libanonska milicija Hezbolah pak je otvorila vatru na Izrael 2. ožujka kako bi osvetila ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku rata. Izrael otada napada miliciju u Libanonu.

Jemenski hutisti, proiranska skupina koja je tijekom rata u Gazi započela vojnu kampanju protiv brodova u Crvenom moru za koje su smatrali da su povezani s Izraelom, također je izrazila solidarnost s Teheranom. Zasad nisu zaprijetili da će nastaviti s napadima.