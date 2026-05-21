Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to

Nakon ostavke Zlatka Mateše na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, u sportskim i političkim krugovima odmah su počela nagađanja o tome tko bi mogao preuzeti jednu od najutjecajnijih funkcija u hrvatskom sportu.

Među imenima koja se spominju i koja su se ranije spominjala je i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, no kako doznaju 24sata iz pouzdanih izvora, ona neće biti nova predsjednica HOO-a. Prema informacijama bliskim bivšoj predsjednici, Grabar-Kitarović trenutačno ne planira preuzimati nikakvu dužnost u Hrvatskoj.

- Ona već dulje vrijeme ne radi u Hrvatskoj i koliko mi je poznato trenutačno ne planira preuzimati ikakvu obvezu u Hrvatskoj - rekao nam je sugovornik blizak bivšoj predsjednici. Iako se njezino ime pojavilo među potencijalnim kandidatima upravo zbog međunarodnog iskustva i veza u sportskim institucijama, čini se kako od tog scenarija neće biti ništa.

Grabar-Kitarović je, naime, neovisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora te po toj funkciji automatski sudjeluje i u radu Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, pitanje nasljednika otvoreno je nakon što je Zlatko Mateša ujutro objavio da podnosi ostavku na čelo HOO-a. U izvanrednom priopćenju poručio je kako odluku donosi zbog situacije u kojoj se hrvatski sport trenutačno nalazi te potrebe za potpunim razjašnjavanjem svih okolnosti unutar sportskog sustava.

- Odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije - potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama - poručio je Mateša.

Naglasio je kako hrvatski sport i sportaši zaslužuju sustav u kojem će 'povjerenje, odgovornost i jednakost vrijediti jednako za sve', dodajući da smatra nužnim da institucije detaljno analiziraju poslovanje svih sastavnica sportskog sustava, 'počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima'.

Posebno se osvrnuo i na slučaj Hrvatskog skijaškog saveza, istaknuvši da je s ostavkom čekao završetak postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koja je Savez dobivao od HOO-a nisu korištena nezakonito.

- Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza - rekao je Mateša.

Dodao je i kako je dužnost predsjednika HOO-a tijekom mandata obnašao 'isključivo vodeći se interesom hrvatskog sporta', ali da u novonastalim okolnostima smatra svojom moralnom obvezom povući se kako bi se sva pozornost usmjerila na procese koji trebaju vratiti povjerenje i stabilnost.

- Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca - zaključio je dosadašnji predsjednik HOO-a.