U Središnjemu državnom uredu za obnovu kroz postupak javne nabave do 1. ožujka pokrenut će se nabava vrijedna milijardu i 250 milijuna kuna, a prvih 30 ugovora o izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća bit će potpisani idući tjedan, rekao je u Petrinji državni tajnik Gordan Hanžek.

Ovisno o tehnologiji i veličini objekta, rok gradnje je od četiri do osam mjeseci, pa se očekuje da će do iduće godišnjice potresa biti završeno više stotina kuća, rekao je na sjednici Stožera za uklanjanje posljedica potresa, a poslije potvrdio i novinarima državni tajnik Središnjega državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek.

"Uz prvih 30 ugovora, u postupku ugovaranja izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća, za 2-3 tjedna će se potpisati ugovori za još 60 obiteljskih kuća. Od ponedjeljka počinje postupak pozivanja stradalnika, koji imaju odluke o izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća, na sklapanje ugovora, odnosno na odabir stradalnika o modelu i tehnologiji izgradnje kuće. Uz poštovanje svih procedura, prosječna cijena izgradnje ovih 90 kuća je oko 850 eura (830 - 870 eura) po četvornom metru, ovisno o tehnologiji, veličini i tlocrtu kuće", rekao je Hanžek.

Dodao je kako je u Središnjemu državnom uredu kroz postupke obnove u tijeku 8500 postupaka izrade projektne dokumentacije. Do lipnja se očekuje više od 12.000 projekata za stanove i obiteljske kuće. Pokrenut je postupak konstrukcijske i nekonstrukcijske obnove višestambenih zgrada na području Gline, Petrinje, Siska, a u tijeku su i razgovori s upraviteljima zgrada na pripremi projektne dokumentacije u Velikoj Gorici, Karlovcu, Dvoru, Hrvatskoj Kostajnici, mjestima koja su također bila pogođena potresom.

"U ovom trenutku imamo ugovorenih obveza u iznosu od 240 milijuna kuna kroz postupke javne nabave, a 360 milijuna kuna je vrijednost postupaka što se tiče izrade projektne dokumentacije i radova u postupcima javne nabave. Do kraja ovog mjeseca raspisujemo natječaj za još 90 zamjenskih obiteljskih kuća, za 10 višestambenih zgrada, za što je procijenjena vrijednost radova gotovo 200 milijuna kuna, a idući mjesec nastavljamo projekt i u drugim mjestima, Hrvatskoj Kostajnici, Slunju, Novskoj, Dvoru, Gvozdu itd. Tako će do 1. ožujka u postupcima javne nabave biti 32 višestambene zgrade i više od 400 zamjenskih obiteljskih kuća. Ukupni procijenjeni iznos pokrenutih postupaka javne nabave s 1. ožujka bit će milijardu i 250 milijuna kuna. Do tog roka očekujemo vrijednost zaključenih ugovora od 100 milijuna eura", rekao je državni tajnik Hanžek.

Dodao je kako je nekonstrukcijska obnova u punom zamahu, 1200 kuća je završeno kroz organiziranu obnovu, više od 600 kuća kroz samoobnovu, a projektantima je ukupno dodijeljeno na rad 6347 kuća od ukupno 8193 predviđenih, ili 77,4 posto. Kako je zaključio državni tajnik Hanžek, očekuje se da će do sljedeće sezone grijanja nekonstrukcijska obnova biti potpuno završena.