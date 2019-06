'Harry je sjajan, a za Meghan ja nisam rekao da je zločesta'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je britanski princ Harry sjajan momak i opovrgnuo je da je nazvao njegovu suprugu Meghan, rođenu Amerikanku, "zločestom" ustvrdivši da su mediji izokrenuli njegove riječi te da on smatra da je ona vrlo draga.

Također je rekao u intervjuu za britansku televizijsku postaju ITV objavljenom u srijedu da je imao dugačak razgovor o klimatskim promjenama s princom Charlesom, iako Trump ne vjeruje u globalno zatopljenje.

Trump boravi u državnom posjetu Britaniji i sastao se s kraljevskom obitelji i britanskom političkom elitom. U ponedjeljak je imao susret s kraljicom Elizabetom i princom Charlesom kao i banket u Buckinghamskoj palači.

Holivudska glumica Meghan Markle, koja je sada vojvotkinja od Sussexa, udala se za Charlesovog mlađeg sina Harryja prošle godine, a prošli mjesec je rodila njihovo prvo dijete - sina Archieja. Ona je kritizirala Trumpa tijekom njegove predizborne kampanje 2016.

Spreman na razgovor s Irancima

U intervjuu za ITV Trump se osvrnuo i na Iran rekavši da je spreman razgovarati s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem, ali da uvijek postoje izgledi za američku vojnu akciju protiv Irana.

"Iran je mjesto koje je bilo krajnje neprijateljsko kada sam došao na dužnost. Oni su bili teroristička država broj jedan u svijetu u to vrijeme, a možda su i danas", kazao je.

Na pitanje smatra li da će trebati poduzeti vojnu akciju, odgovorio je: "Uvijek postoji šansa. Želim li to? Ne, radije ne bih. Ali uvijek postoji šansa."

Rekao je da je spreman razgovarati s Rohanijem. "Da, naravno, radije bih razgovarao."

'Transrodni ljudi uzimaju puno lijekova'

Trump je opravdavao u intervjuu svoju odluku o zabrani vojne službe transrodnim osobama rekavši da one uzimaju "ogromne količine lijekova" nakon operacije promjene spola.

"Oni to moraju nakon operacije, nemaju izbora", kazao je on dodavši da da u vojsci "to ne možete činiti".