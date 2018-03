Hawkingu je ostala neispunjena jedna želja - putovati u svemir

Tužan dan za sve u Virgin Galacticu. Stephen Hawking je bio dio naše obitelji. Počivao u miru profesore i hvala vam za sve, objavila je kompanija koja je ponudila mjesto Stephenu Hawkingu za let u svemir.

Iako je odmah pristao na tu ponudu, poznati fizičar neće putovati u toliko voljeni svemir. Preminuo je u srijedu u dobi od 76. godina u svojoj kući u Cambridgeu, objavila su njegova djeca. Samo dan ranije u Zagrebu je na konferenciji Digital Takeover gostovao komercijalni direktor Virgin Galactica Stephen Attenborough koji je tada objasnio što za kompaniju znači svemirski turizam.

Foto: Osservatore Romano

- Transformiramo pristup svemiru. Fascinantno je pripremati nešto za budućnost - rekao je Attenborough, a po sličnim principima je živio i Stephen Hawking koji je skupa sa vlasnikom kompanije Richardom Bransonom trebao poletjeti u svemir i ispuniti svoju životnu želju.

Foto: Eloy Alonso

Moj cilj je jednostavan. Želim u potpunosti razumjeti svemir. Zašto je takav kakav jest i zašto uopće postoji, objasnio je jednom Hawking na pitanje zašto ga toliko zanima svemir.

Hawking je rođen je 8. siječnja 1942. godine i oduvijek je bio prosječan učenik, ali opet u školskim danima je imao nadimak ‘Einstein’. U tinejdžerskim danima sa grupom učenika je uspio napraviti računalo i sve su ga više zanimale tajne svemira. No, u vrijeme kada je trebao otpetljavati klupko svemira, Hawking je naglo postao nespretan. Često je zapinjao nogama, nije mogao držati stvari u rukama jer su mu ispadale. U dobi od 21 godine, Hawkingu je otkriven ALS, bolest u kojoj propadaju živčane stanice mozga, a time se gubi i funkcija mišića.

Foto: ALEX GRIMM

Davali mu tri, a on živio još 55 godina

Hawkingu su davali maksimalno tri godine života, ali on je usprkos tome nastavio sa radom na teorijskoj fizici i s ALS-om je živio čak 55 godina. Stephen Hawking je već sa 28 godina sa kolegom Rogerom Penroseom otkrio da crne rupe isijavaju zračenja. To otkriće omogućilo mu je ulazak u Kraljevsko društvo 1974., a pet godina poslije postao je Lucasov profesor matematike na Sveučilištu u Cambridgeu, jedno od najuglednijih pozicija u Velikoj Britaniji. To mjesto prije njega držali su genijalci poput Isaaca Newtona i Paula Diraca.

Foto: Suzanne Plunkett

Iako je bolest uznapredovala pa je Hawking morao koristiti invalidska kolica, nije stajao sa otkrićima. Godine 1982. među prvima je pokazao kako se galaksije u svemiru šire zbog kvantnih fluktuacija. Tri godine poslije Hawking je u potpunosti izgubio svoj glas.

Foto: Jason Reed

Za njegov glas posebno brine Intel

Tijekom puta u Ženevu obolio je od upale pluća i liječnici su mu morali probušiti rupu na vratu kako bi mogao samostalno disati. To je uzrokovalo oštećenja na glasnicama. Tada mu je inženjer David Mason napravio tipkovnicu putem koje je mogao imati elektronički glas, a od 1997. se za njegov glas brinula računalna kompanija Intel. Za Hawkinga se zapravo pročulo tek 1985. godine kada je napisao knjigu ‘Kratka povijest vremena’. Knjiga se prodala u 10 milijuna kopija, a na listi bestsellera zadržala se čak rekordnih 237 tjedana.

Foto: Kimberly White

- Rekli su mi da svaka jednadžba u knjizi prepolovljuje cijenu. Zato sam u potpunosti odustao od pisanja matematičkih formula u njima - rekao je Hawking koji je približio znanost i složenost svemira običnim ljudima.

Hawking je nakon toga postao megapopularna zvijezda, jedna od najvećih u 21. stoljeću. Tako se nekoliko puta pojavljivao i u serijama poput Simpsona, Zvjezdanih staza i Teorije velikog praska. Popularnom rock bendu Pink Floyd čak je posudio i glas za pjesmu ‘Talkin’ Hawkin’.

Pravi ljubavnik - dvije žene i troje djece

Hawkinga je osim genijalnog uma krasio i smisao za humor te avanturistički duh. Tako je više puta upozoren da se ne vozi brzo u svojim kolicima Sveučilištem, a i prva je nepokretna osoba koja je iskusila bestežinsko stanje. Bio je ljubitelj i klađenja, ali samo sa kolegama znanstvenicima. Kladio se u pretplatu na magazin za muškarce sa Kipom Thorneom tvrdeći da Cygnus X-1 nije crna rupa. Izgubio je 1990. Kladio se i sa Gordonom Kaneom da Higgsov bozon nikad neće biti otkriven, a tu okladu je izgubio 2012. Uz to sve, imao je veliku ljubav prema ženama.

Foto: Russell Boyce

Hawking se 1965. vjenčao sa svojom djevojkom iz fakultetskih dana Jane Wilde. U braku je dobio troje djece - Robertu, Lucy i Timothyja. Brak im je bio problematičan, pogotovo zbog Stephenove bolesti. Hawking je 1995. šokirao Jane i obznanio joj kako ju ostavlja radi njegovateljice Elaine Mason. No, brak je trajao 10 godina, a Hawking se ponovno počeo zbližavati sa Jane.

- Matematika i fizika ne mogu objasniti ljude. Pogotovo žene. One ostaju misterija - rekao je Hawking u jednom intervjuu.