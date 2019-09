'HBOR je osigurao 150 milijuna kuna za likvidnost 3. maja'

Ministar gospodarstva Darko Horvat izjavio je da je Nadzorni odbor HBOR-a u ponedjeljak uvjetno dozvolio odnosno osigurao 150 milijuna kuna kredita potrebnih za likvidnost 3. maja te dobrim ocijenio činjenicu da je velika većina vjerovnika 3. maja pristala na sporazum i odgodu dospijeća većeg dijela tražbina.

"Mi smo danas na Nadzornom odboru Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) uvjetno dozvolili odnosno osigurali 150 milijuna kuna potrebnih za likvidnost 3. maja. Budu li na ovakav način odgovorni i hrvatski poduzetnici, a ne vidim razlog zašto ne bi bili, mi ćemo u četvrtak imati ispoštovane gotovo sve uvjete koje smo postavili. I od četvrtak smo spremni s isplatom plaća radnicima, osposobljavanje brodogradilišta i nastavak pregovora oko konačne cijene isporuke brodova, kako bi u jednom trenutku, za otprilike dvije godine, došli u situaciju da se jednokratno, kako što smo krediti dali, taj kredit HBOR-u vrati", izjavio je Horvat odgovarajući na pitanja novinara nakon sastanaka u Banskim dvorima s čelnicima Fortenova grupe.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta dobrim je vijestima ocijenio podatke da je više od 80 odnosno više od 90 posto vjerovnika 3. maja pristalo na sporazum po kojem bi im se 15 posto potraživanja isplatilo iz novog kredita 3. maja, dok za preostalih 85 posto tražbine pristaju na dvogodišnju odgodu.

Predsjednik Sindikalnog odbora i Nadzornog odbora 3. maja Juraj Šoljić potvrdio je danas poslijepodne novinarima u Rijeci da su prikupljene izjave o sporazumu i odgodi dospijeća većeg dijela tražbina za oko 82 posto od ukupnih tražbina vjerovnika, a nešto kasnije telefonom je izvijestio da su u međuvremenu potpisani sporazumi za ukupno oko 95 posto tražbina.

"Nadam se da će idućeg tjedna, kada se počnu isplaćivati plaće, konačno biti pokrenuta i proizvodnja. Vjerujem da je ovo zadnji uvjet koji je potreban kako bi se realizirao kredit od 150 milijuna kuna i nadamo se da će Vlada u četvrtak donijeti odluku da se pusti prva tranša od oko 110 milijuna kuna, iz koje bi se konačno isplatile plaće radnicima", rekao je Šoljić u izjavi novinarima.

Vlada je u kolovozu, na prvoj sjednici nakon ljetne stanke, dala uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maju kod HBOR-a ili kod jedne ili više poslovnih banaka, do 150 milijuna kuna, kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji i umanjenja postojećih gubitaka za državni proračun. Ministarstvo financija za taj će kredit izdati državno jamstvo samo u slučaju da se kumulativno ispune uvjeti za to, a najkasnije do 5. rujna 2019.

Među uvjetima su da 3. maj regulira odnose s vjerovnicima tako da za bitan dio postojećih tražbina postigne sporazum s pojedinim vjerovnicima o odgodi dospijeća tražbina do 1. rujna 2021., da s HBOR-om ili drugom poslovnom bankom postigne sporazum oko kreditnog zaduženja po tržišnim uvjetima te da s društvom Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod, uz ishođenu suglasnost Ministarstva gospodarstva na sadržaj ugovora, sklopi odgovarajući ugovor o pružanju usluga nadzora dovršetka započetih novogradnji te isplate sredstava.