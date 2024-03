HDZ botovi iz Vijetnama: 'To im je radio netko nestručan. Oko 1000 lajkova košta 50 dolara'

Nedjeljni skup HDZ-a u dvorani Vatroslava Lisinskog bio je, izgleda, nevjerojatno popularan u jugoistočnoj Aziji. Stotine i stotine profila iz Vijetnama pohitalo je dati palac gore Plenkoviću, Šeksu, Karamarku i ekipi koja se okupila na jubilarnom 20. Općem saboru HDZ-a.

Ne, HDZ nema fanove iz Vijetnama. Riječ je o kupljenim botovima.

Prije nekoliko tjedana i Gong je pisao o HDZ botovima i kako su mijenjali imena i profilne fotografije kako bi se teže otkrilo da se radi o botovima, a koristili su uglavnom ukradene fotografije. Ovim novim, vijetnamskim botovima, narugala se oporba. Prvi ih je na mrežama 'razotkrio' Tomislav Tomašević, a iz SDP-a su čak napravili fotomontažu Plenkovića u tradicionalnoj vijetnamskoj odjeći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 HDZ | Video: 24sata Video

- Vjerojatno se netko u HDZ-u malo zaigrao. Netko nestručan je uzeo stvari u svoje ruke i otišao kupiti lajkove, vjerojatno na darkwebu. Dakle, na darkwebu postoje stranice koje nude usluge kupovine botova i kupac može izabrati koliko čega želi i na kojoj društvenoj mreži. U prosjeku oko 1000 lajkova košta otprilike 50 dolara. To je jeftinije od oglašavanja. Mislim da je HDZ ovim potezom učinio veliku pogrešku jer ako se lajk ne pretoči u glas na izborima onda on ne znači ništa. Bilo bi bolje da su nekoj osobi platili 50 do 100 eura da im lajka objave po „stranačkoj dužnosti - kazao je Jutarnjem listu stručnjak za politički marketing koji dodaje kako kupovanje botova nije ilegalno jer zasad ne postoji zakon koji bi to kažnjavao, ali kako je to svejedno 'plivanje u mutnim vodama'.

Za kupovinu lajkova na društvenim mrežama ne mora se nužno na dark web. Mnogi na društvenim mrežama pribjegavaju ovim taktikama, a lajkovi se obično kupuju upaketu. Cijene variraju ovisno o tome lajka li vaše objave automatizirani bot ili stvarna osoba s lažnim profilima koja ručno reagira.