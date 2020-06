Iako je tema konferencije bila predstavljanje plana za obnovu Zagreba, HDZ-ovci su nabrajali \u0161to je sve Vlada do sada u\u010dinila za pomo\u0107 gra\u0111anima. \u00a0Pa su tako istaknuli kako je Vlada, odmah nakon potresa, otvorila vrata Cvjetnog naselja i zbrinula stanovni\u0161tvo koje je ostalo bez krova nad glavom, \u010dije su nekretnine nastradale, odnosno ozna\u010dene kao neuporabljive

- U Cvjetnom naselju trenutno je 455 na\u0161ih sugra\u0111ana, a za njihov mjese\u010dni najam Vlada izdvaja izme\u0111u 2,5 i tri milijuna kuna. Ukupno je oko 700 ljudi pro\u0161lo kroz Cvjetno naselje - istaknuo je Herman.\u00a0

Vlada je, nastavio je, rebalansom prora\u010duna osigurala 141 milijun kuna od \u010dega svako ku\u0107anstvo mo\u017ee dobiti 12.000 kuna za popravak krovova, dimnjaka, zabatnih zidova, dizala i 8000 kuna za nabavku kondenzacijskih bojlera te je osigurala sredstva za pla\u0107anje najamnine za zamjenski stan onima koji ne mogu u svoje domove. Do sada je, rekao je, podneseno 80 zahtjeva za tu opciju.\u00a0

\u00a0Osim toga, dodao je, Vlada je aplicirala je i na EU fond za solidarnost i dobivanje 600 milijuna eura.\u00a0

- Od toga \u0107e 100 milijuna eura biti ispla\u0107eno kao predujam. Tim sredstvima financirat \u0107e se obnova \u0161kola, bolnica, kulturne ba\u0161tine te najam za sve gra\u0111ane Grada Zagreba koji su pretrpjeli o\u0161te\u0107enja svojih nekretnina - rekao je Herman podsjetiv\u0161i i kako su HDZ-ovci uplatili 1,7 milijuna kuna za pomo\u0107 gra\u0111anima Grada Zagreba.\u00a0

Obnova Zagreba, istaknuo je saborski i gradski zastupnik Ivan \u0106eli\u0107, vrlo je kompleksan proces. Najavljuje dono\u0161enje Zakona o obnovi, kojeg su HDZ i HNS izradili, tijekom ljeta.\u00a0

- Odmah dan nakon potresa ova Vlada je krenula s izradom Zakona o obnovi i to zajedno sa strukom. Podnesene su primjedbe i ja vjerujem da ne\u0107e biti ljetnog raspusta za novoizabrani saziv Sabora nego da \u0107e se odmah prionuti na raspravu i izglasavanje Zakona - istaknuo je \u0106eli\u0107 naglasiv\u0161i i kako je Svjetska banka odobrila 170 milijuna eura za obnovu bolnicu i obrazovnih institucija.\u00a0

- Hrvatskoj su potrebni provjereni programi, provjerene politike i provjereni ljudi. Nije nikako vrijeme za politi\u010dke eksperimente s obzirom na sve izazove pred kojima se Hrvatska nalazi i stoga pozivam sve Zagrep\u010danke i Zagrep\u010dane da iza\u0111u na izboru i glasuju za liste HDZ-a - rekao je.\u00a0

Na opasku novinara da su govorili samo o tome \u0161to je Vlada do sada u\u010dinila te da nisu predstavili plan kako su najavili i govorili o budu\u0107nosti, Herman je istaknuo kako budu\u0107nost tek dolazi.\u00a0

- Bitno je da na\u0161i gra\u0111ani shvate da se Grad Zagreb ne obnavlja bez osiguranih sredstava. Na prvoj idu\u0107oj sjednici novog saziva Sabora kao jedna od prioritetnih to\u010daka bit \u0107e Zakon o obnovi. Premijer Plenkovi\u0107 to je stavio kao primarnu to\u010dku svog sljede\u0107eg mandata. Zakon je pro\u0161ao javnu raspravu, preko 300 komentara je ulo\u017eeno, oni se sada razmatraju. Bitno je da je taj Zakon iskomuniciran sa strukom, a obnova se procjenjuje na preko 10 godina - rekao je Herman dodav\u0161i kako u HDZ ovaj problem shva\u0107aju vrlo ozbiljno.\u00a0

- Ne \u017eelimo ga temeljiti na aktivizmu i jeftinim politi\u010dkim mjerama poput kampiranja pred Gradskom skup\u0161tinom, crkvom Svetog Marka, Osnovne \u0161kole Bukovac... A ti isti kamperi su glasovali protiv na\u0161eg amandmana u Gradskoj skup\u0161tini. Mi ovaj problem do\u017eivljavamo ozbiljno i shva\u0107amo da se sastoji od dva djela; prvi dio je Zakon koji je u izradi, a drugi dio su financijska sredstva potrebna da bi se taj Zakon proveo - istaknuo je.\u00a0

Na pitanje \u0161to ako HDZ sastavi novu Vladu s novim partnerom koji ne\u0107e prihvatiti taj Zakon, Herman poru\u010duje kako o tome ne mo\u017ee govoriti sada ovako na\u010delno prije izbora.\u00a0

- Niti znamo koji je to partner, kako se zove pa pri\u010dekajmo 5. srpnja da bi partner postao vidljiv i da bi vidjeli o \u010demu se radi. HDZ \u0107e pobijediti na ovim izborima i obnoviti Grad Zagreb, to je ne\u0161to \u0161to vam sa sigurno\u0161\u0107u mo\u017eemo tvrditi. U kojem obliku \u0107e to biti, diktirat \u0107e, jasno, politi\u010dka situacija koja bude nakon 5. srpnja - poru\u010dio je.\u00a0

'HDZ će pobijediti na izborima i obnoviti Grad Zagreb, to vam sa sigurnošću možemo tvrditi'

Kandidati HDZ-a, koji se za glasove birača bore u prvoj izbornoj jedinici, u utorak su sazvali konferenciju kako bi predstavili plan obnove Zagreba. No, samo su govorili što je Vlada sve poduzela do sad po tom pitanju

<p>Zagrebački HDZ-ovci, kandidati ove vladajuće stranke u prvoj izbornoj jedinici za nadolazeće parlamentarne izbore, u utorak su podsjetili kako je Zagreb 22. ožujka u 6 sati i 24 minute pogodio snažan potres, <strong>koji je uzrokovao štetu od 86 milijardi kuna i unazadio metropolu za 10 godina. </strong></p><p>- U Zagrebu je oko 1000 zgrada označeno kao potpuno neuporabljivo, oko 4000 kao privremeno neuporabljivo, a 14.500 zgrada dobilo je famoznu oznaku uporabljivo, ali djelomično oštećeno - istaknuo je <strong>Mislav Herman</strong>, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Iako je tema konferencije bila <strong>predstavljanje plana za obnovu Zagreba, HDZ-ovci su nabrajali što je sve Vlada do sada učinila za pomoć građanima. </strong> Pa su tako istaknuli kako je Vlada, odmah nakon potresa, otvorila vrata Cvjetnog naselja i zbrinula stanovništvo koje je ostalo bez krova nad glavom, čije su nekretnine nastradale, odnosno označene kao neuporabljive</p><p>- U Cvjetnom naselju trenutno je <strong>455 naših sugrađana</strong>, a za njihov mjesečni najam Vlada izdvaja između 2,5 i tri milijuna kuna. Ukupno je oko 700 ljudi prošlo kroz Cvjetno naselje - istaknuo je Herman. </p><p>Vlada je, nastavio je, rebalansom proračuna osigurala 141 milijun kuna od čega svako kućanstvo može dobiti 12.000 kuna za popravak krovova, dimnjaka, zabatnih zidova, dizala i 8000 kuna za nabavku kondenzacijskih bojlera te je osigurala sredstva za plaćanje najamnine za zamjenski stan onima koji ne mogu u svoje domove. Do sada je, rekao je, podneseno <strong>80 zahtjeva</strong> za tu opciju. </p><p> Osim toga, dodao je, Vlada je aplicirala je i na EU fond za solidarnost i dobivanje 600 milijuna eura. </p><p>- Od toga će 100 milijuna eura biti isplaćeno kao predujam. Tim sredstvima financirat će se obnova škola, bolnica, kulturne baštine te najam za sve građane Grada Zagreba koji su pretrpjeli oštećenja svojih nekretnina - rekao je Herman podsjetivši i kako su HDZ-ovci uplatili 1,7 milijuna kuna za pomoć građanima Grada Zagreba. </p><p>Obnova Zagreba, istaknuo je saborski i gradski zastupnik <strong>Ivan Ćelić</strong>, vrlo je kompleksan proces. Najavljuje donošenje Zakona o obnovi, kojeg su HDZ i HNS izradili, <strong>tijekom ljeta. </strong></p><p>- Odmah dan nakon potresa ova Vlada je krenula s izradom Zakona o obnovi i to zajedno sa strukom. Podnesene su primjedbe i ja vjerujem da neće biti ljetnog raspusta za novoizabrani saziv Sabora nego da će se odmah prionuti na raspravu i izglasavanje Zakona - istaknuo je Ćelić naglasivši i kako je Svjetska banka odobrila 170 milijuna eura za obnovu bolnicu i obrazovnih institucija. </p><p>- Hrvatskoj su potrebni provjereni programi, provjerene politike i provjereni ljudi. Nije nikako vrijeme za političke eksperimente s obzirom na sve izazove pred kojima se Hrvatska nalazi i stoga pozivam sve Zagrepčanke i Zagrepčane da izađu na izboru i glasuju za liste HDZ-a - rekao je. </p><p>Na opasku novinara da su govorili samo o tome što je Vlada do sada učinila te da nisu predstavili plan kako su najavili i govorili o budućnosti, Herman je istaknuo kako budućnost tek dolazi. </p><p>- Bitno je da naši građani shvate da se Grad Zagreb ne obnavlja bez osiguranih sredstava. Na prvoj idućoj sjednici novog saziva Sabora kao jedna od prioritetnih točaka bit će Zakon o obnovi. Premijer Plenković to je stavio kao primarnu točku svog sljedećeg mandata. Zakon je prošao javnu raspravu, preko 300 komentara je uloženo, oni se sada razmatraju. Bitno je da je taj Zakon iskomuniciran sa strukom, a obnova se procjenjuje na preko 10 godina - rekao je Herman dodavši kako u HDZ ovaj problem shvaćaju vrlo ozbiljno. </p><p>- Ne želimo ga temeljiti na aktivizmu i jeftinim političkim mjerama poput kampiranja pred Gradskom skupštinom, crkvom Svetog Marka, Osnovne škole Bukovac... A ti isti kamperi su glasovali protiv našeg amandmana u Gradskoj skupštini. Mi ovaj problem doživljavamo ozbiljno i shvaćamo da se sastoji od dva djela; prvi dio je Zakon koji je u izradi, a drugi dio su financijska sredstva potrebna da bi se taj Zakon proveo - istaknuo je. </p><p>Na pitanje što ako HDZ sastavi novu Vladu s novim partnerom koji neće prihvatiti taj Zakon, Herman poručuje kako o tome ne može govoriti <strong>sada ovako načelno prije izbora. </strong></p><p>- Niti znamo koji je to partner, kako se zove pa pričekajmo 5. srpnja da bi partner postao vidljiv i da bi vidjeli o čemu se radi. HDZ će pobijediti na ovim izborima i obnoviti Grad Zagreb, to je nešto što vam sa sigurnošću možemo tvrditi. U kojem obliku će to biti, diktirat će, jasno, politička situacija koja bude nakon 5. srpnja - poručio je. </p>