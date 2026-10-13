HDZ: Gradonačelnik Jakšić pričom o Podravki prikriva poskupljenja u Koprivnici

Gradski odbor HDZ-a Koprivnica optužio je u utorak gradonačelnika Mišela Jakšića (SDP) da temom moguće prodaje državnih udjela u Podravki pokušava skrenuti pozornost javnosti s povećanja komunalne naknade i drugih troškova života u gradu.

HDZ tvrdi da Jakšić, suočen s padom osobne popularnosti, pokušava preuzeti ulogu zaštitnika Podravke, te njegove tvrdnje o mogućoj prodaji smatraju političkim konstrukcijama.

Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić usprotivio se u ponedjeljak mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki u sklopu pristupanja Hrvatske OECD-, jer se radi o kompaniji strateški važnoj za nacionalnu proizvodnju hrane.

„Uslijed značajnog pada svoje osobne popularnosti, a u svojoj halucinaciji o prodaji Podravke, javlja se naš spasitelj, gradonačelnik Koprivnice, koji će nas po tko zna koji puta još jednom zaštititi i spasiti od onih zločestih koji bi iznova htjeli raščerupati Podravku“, navodi HDZ u priopćenju.

Smatraju da je stvarni razlog gradonačelnikova istupa pokušaj odvraćanja pozornosti od, kako navode, drastičnog poskupljenja komunalne naknade u Koprivnici, odnosno povećanja cijena odvoza otpada, grobnih naknada, parkiranja i vode.

„Čudna je to socijaldemokracija u kojoj čelni čovjek grada duboko grabi u novčanike njenih umirovljenika i ostalih građana“, poručuju iz HDZ-a, ocjenjujući da je riječ o najvećem valu poskupljenja u povijesti Koprivnice koji nazivaju „Jakšićevom inflacijom“.

Prozivaju ga zbog neriješenih problema s kvalitetom vode u školama, onečišćenjem zraka, neasfaltiranim ulicama i zapošljavanjem SDP-ovih kadrova u gradskim i drugim javnim institucijama. Traže i odgovor gdje je završilo više od deset milijuna eura od prodaje bivšeg objekta te podsjećaju na SDP-ova obećanja o besplatnim dječjim vrtićima u županiji.

Jakšić je za rast troškova komunalnih usluga i gradnje prozvao državnu gospodarsku politiku, upozorivši na posljedice inflacije i povećanja cijena energenata. Za rast troškova komunalnih usluga i gradnje prozvao je državnu gospodarsku politiku, upozorivši na posljedice inflacije i povećanja cijena energenata.